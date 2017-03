PGR diz que agiu para Salvar o Estado de Direito

Alguns minutos pós a entrevista a imprensa dada pelos funcionários em greve e de luto, o procurador-geral de república chamou um equipa de jornalistas para reagir. É que as declarações dos funcionários dos tribunais e do ministério público foram feitas debaixo da janela do gabinete do procurador-geral.

Fredrique Samba, começou por separar as águas. Fez saber que as decisões foram tomadas no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, que nas suas reuniões produziu 3 deliberações, após o início da greve no passado dia 8 de Março.

Num das deliberações, o órgão de auto – governo do Ministério Público, aprovou uma lista de funcionários que deveriam ter intervenção nos processos considerados urgentes Porque segundo Frederique Samba, «está em causa os direitos fundamentais».

Deu exemplos de direitos fundamentais que deixaram de ser respeitados na República, após o início da greve que após o quinto dia pôs fim a prestação dos serviços mínimos. «A nível da nossa sociedade temos situações de práticas de crimes que estão a ocorrer. Os arguidos são detidos e apresentados ao Ministério Público, e os funcionários do Ministério Público tem informado as autoridades policiais, para regressarem aos comandos policiais, porque estão em greve. Isso não pode ser».

O Procurador-geral deu mais exemplos que reflectem o caos que aos poucos tende a se instalar no país. «Tivemos ultimamente uma situação de acidente de viação em que morreram duas pessoas. O arguido foi apresentado ao Ministério Público e os funcionários decidiram que não iriam intervir nos autos, e consequentemente o arguido foi posto em liberdade», pontuou Frederique Samba.

Segundo o Procurador-geral, a situação actual propicia o recrudescimento da justiça privada. «Em deliberação o conselho determinou uma lista de funcionários para lidar com os processos relacionados com o menores e esses funcionários não acataram a decisão do conselho e consequentemente o conselho decidiu desencadear procedimento disciplinar contra esses funcionários, porque entendemos que está em causa o interesse colectivo, valores que estão consagrados constitucionalmente», explicou.

O Procurador-geral da República, reconheceu que a lei de requisição civil não inclui os serviços judiciais na lista de sectores onde tal medida pode ser aplicada. No entanto, defendeu que a actualidade obriga que medidas sejam tomadas com base na interpretação não apenas de uma lei isolada, mas sim no contexto das outras normas que regulamentam o Estado.

Nomeadamente a Constituição Política, que defende e protege uma série de direitos individuais e colectivos, assim como valores societários, que se sobrepõem a outras leis, com destaque para a lei da greve.

Abel Veiga

