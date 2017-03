Luto no MP para protestar contra medidas de Samba

Os funcionários dos Tribunais se juntaram na quarta – feira aos seus colegas do Ministério Público, para juntos protestarem contra as decisões implementadas pelo Procurador-geral a República Frederique Samba. Decisões que se reflectiram na abertura de processo disciplinar contra os funcionários do Ministério Público envolvidos na greve, e a instauração da requisição civil.

«Como podem reparar estamos de luto, para mostrar que a democracia está morta. Nesse momento a democracia em São Tomé e Príncipe está em perigo de extinção», declarou Leando Gomes, líder do sindicato dos funcionários judiciais.

Segundo o sindicato, através do Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador-geral Frederique Samba, tem intimidado e coagido os funcionários do ministério público em greve. «Instaurar processo disciplinar aos funcionários em Greve?. Sendo a greve um direito constitucional? Mandou suspender o salário dos trabalhadores em greve. Segundo a lei o nosso salário não deve ser cortado, porque estamos a reivindicar uma situação já existente que falta apenas ser materializada», prosseguiu o responsável do sindicato. .

A requisição civil instaurada no ministério público, é segundo o sindicado o maior atropelo as leis cometida por um Procurador-geral da República na história da democracia são-tomense.

Os funcionários dos tribunais e do ministério público, distribuíram para a imprensa cópias da lei número 4/2002, que no seu artigo número 2 define o âmbito da aplicação da requisição civil.

A lei em causa detalha os serviços e sectores a que podem ser objecto da requisição civil. Nenhuma alínea se refere aos serviços judiciais. «Instaurar a requisição civil. Contratar pessoas estranhas para tratarem de processos em segredo de justiça? O Procurador-geral da república atropelou gravemente a lei. Não sei que tipo de veste ele está a utilizar neste momento. Se é veste política, ou se é veste de procurador-geral da república. Porque segundo a lei o procurador-geral da república está despido de qualquer cor política. Mas neste momento estamos a ver o contrário», denunciou a representação dos trabalhadores judiciais.

Os trabalhadores judiciais chamaram a atenção da opinião pública nacional para o problema que ameaça a todos. «Se nós que somos funcionários da justiça estamos a ser tratados desta forma como é que outros que recorrem a esta casa a procura de justiça podem ver os seus direitos salvaguardados?», interrogou Leandro Gomes.

Defendendo sempre a legalidade das suas reivindicações, os funcionários do sector da justiça, anunciaram que a greve continua e por tempo determinado. Segundo eles, cabe agora ao Governo resolver a questão salarial. «A questão de vencimento está ligada ao Governo. É o Governo que administra o país. Não é um aumento salarial, mas sim a rectificação do salário, com base na lei 89/96, mais concretamente o que diz o seu artigo 66. Eles sabem e conhecem esta lei. É preciso dizer que com base nesta lei alguns funcionários estão a receber conforme diz a lei. Porque não os outros também?», nova interrogação do sindicato.

Em coro os funcionários em luto na varanda do Ministério Público, deram “VIVAS” a democracia. Gritaram “ABAIXO” a ditadura que segundo eles, cresce no país e ameaça o Estado de Direito Democrático.

A greve que começou no dia 8 de Março permanece por tempo indeterminado.

Abel Veiga