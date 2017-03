Ordem dos advogados: Requisição Civil do MP é ilegal e põe em causa a segurança do Direito

Os advogados de São Tomé e Príncipe temem que o Caos, se instale no país. Um temor justificado com a greve por tempo indeterminado no sistema nacional de justiça, e pelos sinais de atropelos as leis democráticas.

Célia Posser recém- eleita Bastonária da Ordem dos Advogados, defendeu a necessidade de serem garantidos os serviços mínimos para situações urgentes, que brigam com direitos dos cidadãos e principalmente dos menores. «Apresentação de detidos e arguidos presos à autoridade judiciária e a realização dos actos imediatamente subsequentes….Providência cuja demora possa causar prejuízo aos interesses dos menores, nomeadamente as respeitantes à sua apresentação em juízo e ao destino daqueles que se encontrem em perigo», afirmou a bastonária da Ordem dos Advogados.

Segundo a Ordem dos advogados, a greve é um direito, e «sabe-se que não pode ser coarctado ou vedado aos cidadãos o seu exercício».

Para a Ordem dos Advogados, a requisição civil instaurada pelo Ministério Público, é ilegal e põe em causa a segurança do Direito. «A anunciada requisição civil não só violaria o número 4 do artigo 2º da lei 4/2002, mas ao ser prestado serviços judiciais por pessoas não qualificadas pode pôr em causa a justa e correcta aplicação da lei e a segurança do Direito», denunciou Célia Posser.

A Ordem dos Advogados apela as autoridades competentes a resolver esta situação, porque teme que o Estado de Caos se instale no país. «Sob pena de colocarmos em perigo os direitos mais elementares dos cidadãos que são os seus direitos, liberdades e garantias, criando deste modo um Estado de caos no país, deixando manchado o bom nome da justiça são-tomense e o Estado de Direito», concluiu a Ordem dos Advogados.

Abel Veiga