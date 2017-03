 Catamaram Pixi N´dala está em Neves

Em silêncio as autoridades nacionais, retiraram o Catamaram Pixi N´Dala do cativeiro em que se encontrava há quase 2 meses, na baía de Ana Chaves na capital São Tomé, e levaram a embarcação para a baía da cidade de Neves no norte da ilha de São Tomé.

A operação de desencalhamento do navio aconteceu na passada segunda – feira. Após o encalhamento a 15 de Fevereiro passado, na baía de Ana Chaves, as autoridades nacionais abriram um inquérito que até a data presente não se conhece o seu desfecho.





Em silêncio o Catamaram Pixi N´dala que navegava nas águas gabonesas, no quadro da economia azul, está agora a boiar na baía da cidade de Neves, preso por dois cabos amarrados a uma árvore.

O Téla Nón fotografou a embarcação no seu novo posto de acantonamento na cidade de Neves.

Abel Veiga