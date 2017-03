Tumulto: Militares e Polícias exibiram força nas ruas da capital

A tarde de quinta – feira ficou marcada por tumulto no centro da cidade de São Tomé. Um cabo do exército que passeava na cidade de São Tomé numa motorizada, foi abordado por um agente da polícia.

Relatos de testemunhas dizem que o cabo que estava a civil, foi detido pelo agente da polícia. Um sargento que se encontrava perto do local, foi conversar com o agente da polícia, na perspectiva de soltar o seu companheiro de armas.



O certo é que a conversa acabou numa grande confusão. A contenda agravou-se com a intervenção de populares que agiram em solidariedade para com o militar. De repente um carro patrulha do corpo de intervenção da polícia chegou ao centro da cidade.

Testemunhas dão conta que com a chegada do corpo de intervenção, os populares começaram a arremessar pedras e outros objectos que tinham nas mãos, contra o corpo de intervenção da polícia. Testemunhas contam que a polícia respondeu com gás lacrimogéneo, e pelo menos um cidadão ficou ligeiramente ferido.(veja a foto). No meio do tumulto disparos também ecoaram na cidade capital.

O corpo de intervenção da polícia acabou por levar o militar do exército para o comando da polícia de do distrito de Água Grande.

Logo a seguir um unimog do exército apinhado de militares fortemente armados, entrou pelo centro da cidade de São Tomé. Em alvoroço, a população recebeu os militares que vieram do quartel-general para socorrer o cabo detido pela polícia.

O cabo do exército já tinha sido levado para o quartel da polícia. A população, que se manifestou como aliada do exército, acompanhou a marcha do unimog militar, até aos portões do quartel da polícia do distrito de Água Grande.

Agitada durante o final da tarde de quinta – feira, a cidade de São Tomé, registou também manifestações de aborrecimento de alguns oficiais superiores do exército, que se encontravam nas ruas da capital. Também se dirigiram ao comando da polícia, para persuadir as forças policiais no sentido de libertarem o militar detido.

Escaramuças entre militares e o exército, já são uma rotina em São Tomé e Príncipe. Actualmente os militares e os polícias, estão sob a mesma tutela ministerial. O ministério da defesa e administração interna, de Arlindo Ramos.

Abel Veiga