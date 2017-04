Botijas gigantes de gás se aproximam de Neves

A população da cidade de Neves, manifestou para o Téla Nón enorme preocupação, face ao avanço das botijas gigantes de gás, que depois do temporal do passado sábado deixaram o mar e fixaram-se na praia de britas da cidade, e prenunciam rebolar em direcção aos bairros populares de Neves.

Os reservatórios de gás foram lançados na baía da cidade de Neves em Dezembro do ano 2016. Na altura foi anunciado um projecto para produção e transporte de gás em São Tomé e Príncipe.

As individualidades nacionais envolvidas no negócio, entraram em convulsão, e o navio que trouxe os reservatórios, jamais regressou a São Tomé com mais outros 4 reservatórios como tinha sido acordado.



Na cidade de Neves o Téla Nón apurou que a população viveu momentos de grande aflição no passado sábado. O temporal que se fez sentir no país, empurrou as botijas gigantes de gás, contra o pontão da baía de Neves. As cordas que prendem as botijas, estão amarradas em árvores que se encontram na praia.

As botijas gigantes, já chegaram a praia de Neves. A população teme que o próximo temporal do mês de Abril, conduza as botijas para dentro da cidade.

Em São Tomé e Príncipe o mês de Abril é caracterizado por chuvas torrenciais, relâmpagos, e rajadas de vento, que em alguns casos atingem cerca de 150 quilómetros por hora.

Frente a frente com as botijas gigantes de gás, a população de Neves ora a Deus, para evitar que o pior aconteça nos próximos dias.

