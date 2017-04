Funcionários judiciais retomam serviços mínimos durante 15 dias

Os funcionários dos Tribunais e do Ministério Público decidiram prestar serviços mínimos durante a greve que já dura 1 mês. No entanto avisam que só prestarão serviços mínimos em apenas 3 situações.

Primeira situação tem a ver com a legalização de detenções. Em casos de soltura dos arguidos que terminaram o cumprimento de pena e cujo prazo de prisão preventiva se encontra ultrapassado. A terceira situação que é alvo dos serviços mínimos prende-se com a autorização de viagem nos processos dos menores que se encontram em situação de risco (saúde e educação), e emissão de cheques nos processos dos menores.

Os funcionários dos tribunais e do ministério público, decidiram retomar os serviços mínimos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 4 de Abril.

O comunicado do sindicato que chegou redacção do Téla Nón, adianta que decisão foi tomada tendo em consideração também ao encontro que teve lugar entre o Primeiro Ministro Patrice Trovoada e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, o Juiz José Bandeira.

O comunicado esclarece também que a prestação dos serviços mínimos nos moldes acima expostos, vai durar apenas 15 dias.

Abel Veiga