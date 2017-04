Iniciaram-se as obras de requalificação do porto de São Tomé

Iniciou-se esta manhã as obras de requalificação e ampliação da área de armazenamento de contentores do Porto de São Tomé. Uma obra que dentro de 12 meses, vai por fim ao congestionamento do porto de Ana Chaves.

A obra é financiada pela União Europeia em mais de 1 milhão e 100 mil euros. Nesta primeira fase vai ser criada uma área para armazenar mais de 1000 contentores, e uma outra área terá capacidade para receber 800 contentores.

Segundo Adriano Rosa Monte, Director Técnico da ENAPORT, a requalificação vai facilitar as operações no porto. Numa segunda fase vão ser criados terminais de frio, unidades de combate ao incêndio, a iluminação da infra-estrutura, e a construção de um parque para as viaturas que são importadas.

Melhorias, que segundo a administração vão permitir o porto de São Tomé competir com as congéneres da sub-região africana.

As obras foram lançadas pelo Ministro das Obras Públicas Carlos Vila Nova, que prometeu empenho do governo no acompanhamento e fiscalização da obra.

O mesmo ministros Carlos Vila Nova, lançou logo a seguir mais uma pedra, desta vez para a construção da estrada que dá acesso ao terreiro da roça Agostinho Neto. Obra também financiada pela União Europeia.

Abel Veiga