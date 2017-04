Primeira Assembleia Comunitária de Boa Morte 

Decorreu no passado sábado, 22 de abril, a Primeira Assembleia Comunitária do Bairro de Boa Morte e contou com a presença de mais de meia centena de pessoas, todas elas habitantes do referido bairro.

O Grupo Comunitário de Boa Morte, que conta com 5 anos de presença no bairro, aproveitou a ocasião da sua 50.ª reunião para abrir as portas a toda a população do bairro e celebrar este aniversário em conjunto com aqueles a quem procura servir.

Por outro lado, esta assembleia teve sobretudo o intuito de auscultar e validar junto da população os projectos que o grupo está a tentar implementar no bairro, bem como dar visibilidade ao trabalho já desenvolvido.

Esta assembleia oficializou o início das comemorações do 5.º aniversário do Grupo Comunitário, estando planeadas várias actividades, ao longo de cerca de um mês, descentralizadas pelo bairro e que procuram envolver os diversos membros do grupo, bem como toda a população.

Ao longo deste mês será possível assistir no Bairro de Boa Morte a eventos como um festival gastronómico, cinema ao ar livre, jogos de futebol, aulas de dança, torneios de matraquilhos e de bisca 61, noites de espectáculos de música e dança, sarau cultural, entre outras.

Téla Nón