CARTA A SÃO-TOMÉ E PRÍNCIPE

Adeus São Tomé e Príncipe. Adeus porque não sei se volto! E se voltar, não sei em que condição estarei. É um adeus com esperança de voltar um dia para os teus braços quentes, húmidos e rodear-me do teu perfume.

São Tomé e Príncipe, eu sou uma das tuas filhas, um grão de areia numa das tuas maravilhosas praias. Filha que nasceu do teu corpo numa tarde de Fevereiro de 1977. O primeiro ar que respirei foi o teu, o primeiro perfume que senti foi o teu, as primeiras cores que vi foram as tuas, o meu primeiro tocar foi no teu chão, tua pele.

Recebi tudo de ti, saraste as minhas feridas, curaste as minhas doenças com as tuas folhas e raízes, saciei a minha fome com os teus suculentos frutos, deste-me o maior amor que uma filha poderia desejar. No teu seio conheci paixão ardente e eterno, deste-me os melhores amigos do mundo e mil alegrias.

Adeus, porque não sei se volto! Não sei se poderei sentir novamente as chuvas quentes no meu rosto, ouvir o som das gotas de chuva nos tetos de zinco, apreciar novamente o cheiro da tua pele húmida e ouvir a música das tuas ondas.

Adeus, porque não sei se volto! Alguns dos meus irmãos decretaram que são superiores aos outros, decidem assuntos graves para os restantes irmãos sem ouvir as suas opiniões, consideram-se Deuses na terra! Vendendo, comprando e castrando as almas e mentes dos mais fracos. Outros esqueceram-se do orgulho, integridade, amor à pátria e honra que nos inculcaste através dos irmãos mais velhos que lutaram pela nossa liberdade; outros ainda, autoflagelam-se, autocensuram-se e sentem-se presos dos seus interesses, segredos e erros passados. E assim, perdemos o senso do bem comum, a capacidade de ouvir e perdoar! Perdoar para avançar…

Adeus, porque não sei se volto! Não por querer ser uma heroína ou sacrificar-me, nem tão pouco por pensar que tenho o monopólio do amor à pátria, mas sim por obrigação e dever. Então irei à procura da essência de todos os teus filhos, vou à procura dos corações dos meus irmãos, vou à procura do que significa são-tomensidade. A viagem será longa, difícil, perigosa e talvez sem regresso mas vale a pena.

Vale a pena, porque acredito profundamente na capacidade dos meus irmãos em defenderem o bem comum independentemente das suas sensibilidades político-partidárias, religiosas, classe social. Vale a pena ver-te nem que seja uma única vez feliz, generoso e maravilhoso para todos os teus filhos. Pois sabes que, em 40 anos, alguns dos meus irmãos continuam rancorosos, odiosos uns com os outros e incapazes de fazer a diferença entre o bem comum e interesses pessoais. Esqueceram-se que és o nosso Santo Pai. Maltratam-te, puxam os teus cabelos, arrancam-te a pele, torturam-te, partem-te os ossos. E os poucos irmãos que resistem são dura e eternamente castigados, linchados na praça pública, tratados de extremistas, incultos, sabotadores, etc.

Vou em busca da verdadeira liberdade, liberdade de pensar, liberdade de ser, liberdade de dizer não ou sim, liberdade de propor, protestar, questionar…. Vou em busca de um São Tomé e Príncipe preocupado com o bem-estar e a saúde dos seus filhos. Por mais que nos custe, vale a pena abrir o diálogo, promover debates públicos, legislar e resolver o problema do consumo, produção e experiencias do OGM, TRANSGÉNICOS e ou HIBRIDOS.

Os agricultores e a população em geral têm o direito de conhecer as consequências positivas/negativas dos assuntos que podem afetar por longos anos a sua saúde e as suas vidas.

Merecemos ser avisados, informados antes de iniciar este tipo de testes no nosso solo, é importante e crucial que haja transparência e avaliação dos riscos possíveis. Não podemos nos dar o luxo de comparar os nossos meios tecnológicos, hospitalares e humanos com países como o Brasil, a Argentina e a China sob pena de sofrermos danos ambientais e humanos irreversíveis. Vale a pena lutar pela verdade e aplicação do “princípio de precaução”. E, por fim, vou em busca da cidadania.

Adeus São Tomé e Príncipe. Adeus, porque não sei se volto! Espero conseguir arrancar os meus direitos que se encontram presos na gaiola dos irmãos Deuses.

Se eu não voltar São Tomé e Príncipe, segure e alivie a dor da minha mãe e saiba que te amei para além de mim.

Assinado: Elsa Garrido G. E. S (um grão de areia)

Ami, Elsa Garrido, nina de sun Bloka Joya ku san Octavia, netu di sun Salustino Graça, bisnetu di sun Faxiku Bêbe Zawa, soku bi ope sun, ku mon ni kloson, bi pidji sun, ku favôlo ni boka, pla sun pya uwê bila pya tlaxi, punda pôvo non fla ã kuma blublublu na sa luta, sa mo kolê flontadu na sa tê fa ê.

24/04/2017.