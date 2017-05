Milho : Analisado a lupa pelas ONG são-tomense e portuguesa

TRABALHO EFETUADO COM A ONGA PORTUGUESA MAIS CONCEPTUADA E ESPECIALIZADA NAS QUESTÕES LIGADAS AS SEMENTES TRANSGENICAS E HIBRIDAS.

A comunicação social relatou no início de abril de 2017 a introdução recente de milho transgénico (GM, ou geneticamente modificado) em São Tomé e Príncipe (STP) no âmbito de uma colaboração com a China (vide por exemplo http://tinyurl.com/kzs63vl ). Em reação o Ministro da Agricultura Teodorico Campos contestou as notícias afirmando que se tratava de milho híbrido, e não GM (vide http://tinyurl.com/kkqgrf3 ). Face à controvérsia criada, levantam-se as questões abaixo a que urge responder.

1. Existe em STP um sistema legal que estabeleça as regras a cumprir no que toca à biossegurança no âmbito do Protocolo de Cartagena das Nações Unidas? Em caso afirmativo, existe capacidade técnica e laboratorial para executar a respetiva vigilância agronómica e despistagem molecular?

2. Uma variedade de milho pode ser, ao mesmo tempo, híbrida e GM. Que verificação é que foi realizada para garantir que as sementes chinesas não contêm elementos transgénicos?

3. A contaminação das sementes convencionais por sementes GM é frequente e já acontece há décadas (vide http://tinyurl.com/mhqt4p4 ). Mesmo que a(s) variedade(s) chinesa(s) seja(m) de facto apenas híbrida(s), houve algum esforço para detetar e quantificar a presença de contaminação transgénica?

4. O milho não é uma cultura tradicional de STP, e pode não ser adequada do ponto de vista do equilíbrio ecológico e da sustentabilidade em geral. O governo de STP desdramatiza dizendo que o milho em causa “não tem riscos para animais, muito menos para a saúde humana e não põe em causa o solo e o meio ambiente do país”. Mas logo na notícia da RTP é citado um responsável chinês a afirmar que é preciso “aplicar pesticida periodicamente”. Os pesticidas não são de todo desejáveis: contaminam o solo, a água, os alimentos, e até o ar. São rejeitados pelos consumidores e também por isso o seu uso é altamente restringido em agricultura biológica. Os produtos alimentarem que receberam pesticidas é sempre menos valorizado no mercado do que os produtos biológicos. Além disso qualquer agrónomo sabe que o uso de químicos sintéticos é um círculo vicioso: uma guerra que nunca pode ser ganha e só conduz a mais pragas, mais toxicidade e mais desequilíbrio (sobretudo porque os pesticidas eliminam populações não alvo que mantinham as restantes em cheque, evitando que se tornassem problema). Porque é que o governo insiste em introduzir uma tecnologia efetivamente obsoleta e cada vez menos competitiva a nível do mercado mundial?

5. A aposta no milho, uma cultura altamente exigente em azoto e água, vai tornar STP mais dependente das importações de adubo, além das de pesticidas, e também da compra das próprias sementes. Note-se que as sementes híbridas, ao contrário das sementes tradicionais, têm de ser substituídas todos os anos porque o vigor híbrido se degrada logo ao fim de um ano. STP perde em soberania alimentar. O milho também vai implicar um desvio da água, que deixa de estar disponível para outros fins (atuais e futuros). Terá o governo são-tomense equacionado os custos indiretos desta cultura?

6. A introdução e expansão da cultura do milho implica necessariamente o desaparecimento das práticas, culturas e sementes antes usadas nesses terrenos. É assim que a biodiversidade agrícola tem desaparecido noutros países. STP ainda está a tempo de evitar a extinção de variedades e espécies realmente apropriadas às características edafoclimáticas do território e às necessidades alimentares da população. Porque é que o governo de STP valoriza mais copiar os hábitos agronómicos importados de milhares de quilómetros de distância do que apostar e desenvolver o que STP tem de realmente único, natural, competitivo e sustentável, enraizado no conhecimento local e compatível com o lucrativo turismo internacional e imagem paradisíaca do país?

7. Num cenário de alterações climáticas globais inevitáveis e muito provavelmente irreversíveis a agricultura em geral, e as monoculturas em particular, vão ser as áreas de atividade mais sensíveis. Diversificar a produção de base tradicional, incentivar a policultura, garantir a multiplicidade de plantas e raças pecuárias pode fazer a diferença entre alimentar a população e o seu oposto. Como é que a aposta na monocultura de milho híbrido para rações pode contribuir para atenuar o impacto alimentar das alterações climáticas em STP? Note-se que o consumo de animais alimentados a ração é um hábito caro, típico das luxuosas elites económicas dos países mais ricos – nunca tem como objetivo chegar aos mais pobres e desfavorecidos de nação alguma.

8. Mesmo numa lógica estritamente economicista, a generalização de milho híbrido ou transgénico não parece fazer sentido para STP. O milho produzido em grande escala em vastíssimas áreas dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrânia, etc, muitas vezes subsidiado pelos respetivos governos, é inevitavelmente mais barato do que o que STP alguma vez conseguirá obter. Liderar a agricultura nacional em direção à perda de competitividade não beneficia nenhum são-tomense. Ou pensa o governo começar a gastar (muito) dinheiro em subsídios à cultura do milho?

9. A produtividade do milho chinês, apresentada como uma vantagem na notícia referida acima, é de 8 toneladas por hectare. No entanto em Portugal a produtividade do milho ultrapassa as 14 toneladas por hectare (vide http://tinyurl.com/lwsubqb ). Mesmo do ponto de vista meramente agronómico, o milho chinês não parece ser uma boa aposta. Além disso os acordos de cooperação internacional raramente vão apenas no sentido de receber – o que é que STP cedeu em troca, ao certo, para ficar com esta “benesse”?

10. Mesmo que o milho chinês atualmente em testes não seja transgénico, essa é a tendência evolutiva que as multinacionais do setor pretendem implantar. A engenharia genética acentua o que a agricultura intensiva e industrializada tem de pior – e o ambiente, os agricultores, os consumidores e as gerações futuras pagam esse preço. Claro que também há vantagens: quem vende essas sementes GM (e os pesticidas associados) multiplica o seu lucro com resultados muito vantajosos. De que lado é que o governo de STP vai defender os interesses?

Fonte ONG Pro-Ambiente STP