Milho : Elsa Garrido quase desfalecida persiste em greve de fome

Desde de 26 de Abril que a cidadã são-tomense Elsa Garrido, protesta diante da embaixada do país em Portugal contra a introdução e sem devido informação pública do milho dito híbrido no solo são-tomense. A cidadã membro da ONG Pro-Ambiente STP, decidiu unilateralmente empreender uma greve de fome, para forçar o Governo são-tomense a suspender o projecto de cultura do milho importado da China.

As autoridades nacionais não reagiram, e a greve de fome persiste. No último fim de semana a cidadão sofreu baixa de tensão arterial e de glicémia, ou seja, baixa do açúcar no sangue. Quase desfalecida recebeu assistência de um centro de saúde de Portugal, mas não abandonou a luta. «A democracia não é algo que se aplica unicamente quando nos dá jeito», declarou Elsa Garrido para o Téla Nón. .



Abel Veiga