ONG KITÊMBÚ organiza bazar de beneficência – Participe

Venha nos ajudar a ajudar. Este Bazar tem como objectivo angariar fundos para ajudar um grupo de crianças, já identificadas como pertencentes a famílias muito carenciadas, na sua vida escolar, do Jardim infantil ao Ensino Preparatório, e em tudo o que isto acarreta (custos com a matrícula, livros, documentos, materiais didácticos, etc) e medicamentosa. Queremos crianças saudáveis e com todas as condições de terem sucesso escolar e mais tarde contribuírem para o futuro do nosso país.

Teremos roupas, calçados, artigos de decoração, e muito mais, de vários tamanhos e feitios.

Venha ver, comprar e contribuir. Contamos consigo no Sábado, dia 06 de Maio, das 9H às 17H.

Uma organização da ONG KITÊMBÚ, em parceria com a Pastoral da Criança da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, do Distrito de Água Grande, têm tido como algumas das suas acções, apoiar as famílias carenciadas e neste caso especificamente, as CRIANÇAS mais desfavorecidas.

No âmbito destas actividades, identificamos algumas famílias com crianças de diversas faixas etárias, muito carenciadas, necessitando da nossa atenção imediata.

É neste sentido, que vamos levar a cabo a realização de um Bazar Beneficente, para angariação de fundos, que nos permitam proporcionar os primeiros apoios a essas crianças (matriculas no jardim infantil e nas escolas, que serão em Julho; materiais didácticos, batas, mochilas, documentos – cédulas e Bilhetes de Identidade, vestuário, calçado, acompanhamento médico e medicamentos, etc).