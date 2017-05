Jovens delinquentes pedem apoio para tratamento e reinserção social

No grupo de 9 jovens assaltantes que a PIC apresentou a imprensa na última semana, dois deles, manifestou interesse em falar para a comunicação social.

São jovens de 20 anos, com um longo cadastro de criminalidade. Os seus 20 anos de idade foram passados mais tempo entre a sela da PIC e a caserna da Cadeia Central. 20 à 30 dias após a decisão do Tribunal em coloca-los em liberdade, acabam por cometer mais um crime e regressam a casa penitenciária.

Adilson Boa Morte, vulgo “ Mão Queimado” e Paulo Jorge Fonseca, vulgos “Pajó” são delinquentes multi-reincidentes, e que nos últimos tempos tornaram as suas acções criminosas mais violentas. O uso de armas de guerra nos assaltos é uma das novidades.

Adilson Boa Morte, que conseguiu apoderar-se da arma de guerra do antigo Vice-Comandante da Polícia Nacional Kwakisiki Nascimento, manifestou-se surpreso consigo próprio. «Eu não sei o que dizer. Ninguém e nada me esforça a fazer isso. Não sei o que está dentro de mim que me leva a fazer isso», afirmou.

Explicou que por impulso abriu a porta da viatura do ex-vice-comandante geral da polícia e «retirei uma mochila que estava dentro do carro. Depois de abrir a mochila, vi uma arma. Tirei a arma e abandonei a mochila no chão».

O jovem considera que talvez esteja a ser possuído por uma força sobrenatural. «Não sei se fizeram coisa para mim, não sei. Peço ajuda para abandonar esta vida. Quero ter um trabalho e deixar esta vida», frisou.

Adilson, disse a imprensa não ser «a primeira vez que sou detido pela polícia por assalto». Um jovem multi-reincidente na criminalidade, mas que antes trabalhava como ajudante de operador de motosserra.

Paulo Jorge Fonseca vulgo “Pajó”, é outro jovem de 20 anos em plena perdição. «Assaltei o carro da Presidente da Câmara de Mé-zochi. Levei um computador portátil e um telefone. Os agentes da PIC prenderam – me e com razão, para que eu aprenda a lição e possa mudar de vida», desabafou o jovem delinquente.

Pajó acrescentou que «já fui detido várias vezes, mas desta vez apanhei uma correcção para mudar de vida».

É cada vez maior o número de jovens envolvidos na criminalidade violenta em São Tomé e Príncipe. Que futuro para o país? É a pergunta que se impõe a São Tomé e Príncipe nesta altura.

Na PIC o Téla Nón pôde registar que os jovens padecem de perturbações de foro psíquico. Sem um centro de acompanhamento, tratamento, e reinserção social, o futuro do país e a paz social estarão ameados de forma irremediável.

Abel Veiga