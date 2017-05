Elsa Garrido suspendeu Greve de Fome

No seguimento do comunicado publicado no dia 26 de Abril, declarando a GREVE DE FOME, que perdurou 19 dias, em protesto contra a falta de transparência e debate livre sobre a questão de consumo, introdução e experiencia dos TRANSGENICOS e/ou HIBRIDOS nas ilhas de São-Tomé e Príncipe;

http://www.telanon.info/sociedade/2017/04/26/24293/cidada-em-greve-de-fome-contra-introducao-de-milho-dito-hibrido-em-stp/

Apesar do silêncio ensurdecedor do Ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural da RDSTP, Sua Excelência Teodorico Campos (Não foi recebida qualquer resposta a carta enviada, via Embaixada de RDSTP, em Portugal);

Apesar da não divulgação, do protesto dos cidadãos reclamando o direito a Informação, por parte da TVS (televisão são-tomense), RNSTP (radio nacional de STP), atitudes que demonstram claramente a falta de liberdade de expressão, violação dos direitos cívicos, desrespeito completo pela vida humana e saúde pública dos nossos conterrâneos, que por conseguinte vem confirmar o estado geral da nossa democracia;

“ O GRITO” de alerta e descontentamento foi ouvido e compreendido por muitos nas ilhas de São-Tomé e Príncipe e alem fronteiras;

Foi ouvido por diversas personalidades e entidades São-tomenses e Portuguesas nomeadamente: Intelectuais, líderes de partidos políticos, deputados, ONGs, ONGAs e boa parte dos são-tomenses residentes na diáspora e nas ilhas;

Tendo em conta as promessas, dos mesmos, de levar a serio este “ Grito” e de tudo fazerem no sentido de promover debates públicos, investigar e informar a nossa população sobre a questão da dita experiencia do Milho transgénico e/ou hibrido que está, neste preciso momento, em crescimento no centro do país, na zona de Mesquita, sem qualquer diálogo com a população, estudo de impacto ambiental ou parecer técnico prévio, de modo a avaliar os riscos e aplicar o princípio de precaução;





Registando o apoio incondicional e gracioso de, pelo menos, três grandes ONGAs Portuguesas, no sentido de promover formações de sensibilização, análises científicas e eventual apoio na criação de um banco de sementes que permitiria ao país proteger espécies nativas e indiretamente garantir até um certo nível a soberania alimentar;

Venho declarar a SUSPENSÃO DA GREVE DE FOME, a partir do dia de hoje, 16 de Maio de 2017, na esperança de que das novas estratégias determinadas surjam bons resultados (não estando, portanto, excluída a hipótese dum retomar a greve de fome).

A luta pelo direito a informação, direito a debates públicos sobre TRANSGENICOS, HIBRIDOS, continua. O movimento Pró-Ambiente STP, continuará o trabalho no sentido de pesquisar, promover o debate, comunicar todas informações sobre este tema e manter abertura para um diálogo sem tabus nas questões ligadas ao consumo, produção, experiencias, dos OGMs e HIBRIDOS, e de uma forma alargada, estaremos atentos a política agraria, proteção do meio ambiente e a soberania alimentar nas ilhas de São-Tomé e Príncipe. A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento estipula que todos os cidadãos devem ter direito a informação.

ESCLARECIMENTOS/ AGRADECIMENTOS

1-Que fique bem claro. Não fui recebida, nem nenhum representante do MPASTP (Prós-Ambiente-STP) foi recebido pelo Presidente da Republica Democrática de São-Tomé e Príncipe, o Dr Evaristo de Carvalho, durante a sua visita oficial em Portugal. Simplesmente não obtivemos resposta a nossa carta de pedido de audiência, entregue na Embaixada.

2-Durante os longos dias de greve de fome, frente a embaixada de São-Tomé e Príncipe, em Lisboa, nenhuma delegação ou funcionários da embaixada se sentiram no direito de trazer-me, pelo menos, uma garrafa de água.

3-Não fui convidada para o jantar presidencial, que teve lugar em Lisboa, nem como Presidente da ONG Terra Verde STP e muito menos como cidadã são-tomense em protesto e em greve de fome. Jantar em que estiveram presentes líderes da sociedade civil organizada, personalidades diversas. É importante relembrar que sou uma das fundadoras da ONG Terra Verde STP, presente em três países (França, Portugal e São-Tomé e Príncipe). Ver Link- https://youtu.be/tldVrk_KnVs

ONG reconhecida de utilidade pública que em 6 anos de existência, ofereceu CENTO E CINCO MIL euros de donativos e ajuda humanitária, nomeadamente a instituições nacionais (hospital central Dr Ayres de Menezes e o Corpo de bombeiros) e entre outros.

4-Não fui paga para fazer greve de fome ou qualquer coisa do género. Caso alguém ousar um dia, fazer-me este tipo de proposta, levaria este ato como um insulto a minha inteligência, insulto a minha dignidade e integridade. Conterrâneos, existem pessoas no planeta que não se vendem, pessoas que acreditam num mundo melhor, pessoas verdadeiramente democratas, firmes nos seus valores, convicções como por exemplo (os direitos humanos, democracia participativa, liberdade de expressão, direito cívico, cidadania ativa…). Feliz ou infelizmente penso fazer parte destas pessoas.

a) Não ganhei absolutamente nada em ter ousado gritar e exigir informações do interesse geral. Pior, arisco perder, ou perdi, um investimento de um projeto de caris social, nas ilhas de um valor superior a um milhão de euros. (tenho provas)

b) Tenho duas empresas, vida profissional, social e familiar relativamente confortável.

c) Hoje, sou considerada por alguns fanáticos do poder São-tomense, como “persona non grata” pela simples razão de ter tido a ousadia de exercer o meu direito cívico. Portanto, o meu futuro empresarial, profissional e humanitário já não será bem-vindo infelizmente.

5- A greve de fome não foi a fingir! Fui hospitalizada duas vezes infelizmente, os dias passados ao relento provocou-me uma infeção no braço direito, tive início de taquicardia e outros sintomas decorrentes da greve de fome. A quem interessar, enviar um email para elsabusiness4u@hotmail.fr , desta forma enviarei a lista de analises feitas, relatório medico e todos os documentos que comprovam o meu estado de grevista de fome.

6-Sei que alguns interpretaram mal a “ Carta a São-Tomé e Príncipe”. Ver link- http://www.telanon.info/sociedade/2017/04/24/24277/24277/ . Nunca desistirei do meu país e espero que todos aqueles que foram tratados de loucos, burros, enxovalhados, silenciados e estigmatizados por terem defendido a pátria e os valores democráticos não desistam da nossa maravilhosa terra. A carta foi uma despedida por não saber se regressaria da greve de fome.

7-Durante este GRITO de protesto, nunca estive sozinha, simplesmente por uma razão que desconheço, fui a cabeça de lista. Redescobri os meus irmãos como são. Rebeldes, ricos intelectualmente, cobardes, corajosos, ignorantes, desleais enfim…Fui ao encontro das minhas gentes com todas as qualidades e defeitos.

8-Agradeço todos os membros do movimento Pró-ambiente, verdadeiros amigos e pessoas que se revelaram a melhor e agradável surpresa. A são-tomensidade existe e encontrei-a entre lagrimas e o sentimento de revolta. Grata por todos aqueles que telefonaram, apareceram e enviaram uma palavra de afeto carinho. Obrigada por existir são-tomenses lúcidos e com o saber suficiente para analisar situações como estas com plena objetividade.

A luta continua…

Solidariamente vossa,

Elsa Garrido. C.G.E.S

