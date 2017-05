Lixo tóxico acumulado em 40 anos vai ser exportado para Inglaterra

Cerca de 6 toneladas de produtos químicos que se acumularam em São Tomé e Príncipe nos últimos 40 anos, estão a ser removidos e embalados para depois serem exportados para a Inglaterra, onde deverão ser incinerados.

Uma acção da Direcção Geral do Ambiente, que conta com o apoio financeiro do Departamento das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial. O projecto pretende limpar do território são-tomense dos produtos químicos deteriorados que ameaçam as populações e o ambiente.

Na roça Monte Café está armazenada uma parte de pesticidas que se degradaram ao longo dos anos. Uma empresa checa contratada para realizar os trabalhos, está a coordenar a remoção dos resíduos, e a realização dos testes laboratoriais. «São perigosos porque são produtos químicos e tendo passado o prazo de validade tornam-se mais perigosos», declarou o técnico da empresa checa.

A equipa técnica da empresa checa, está a trabalhar em parceria com sargentos e oficiais do exército, que operam directamente no armazém, no processo de embalagem dos resíduos.

A escolha do armazém de Monte Café para o início da operação, tem a ver segundo a empresa Checa, com o facto do armazém d lixo tóxico ser vizinho da escola da roça. «Nós estamos a trabalhar primeiramente em Monte Café porque é uma região mais habitada e temos uma escola vizinha ao armazém. Quando terminarmos aqui iremos para o Moro Carregado em que faremos a mesma actividade que é o embalar, limpar e a exportar», explicou o técnico da empresa Checa.

Segundo a Direcção Geral do Ambiente, nos últimos 40 anos, muitos produtos químicos foram importados para uso na agricultura e na saúde. Pesticidas, raticidas, DDT, e insecticidas, fazem parte da lista de produtos químicos deteriorados.

Arlindo Carvalho que dirige o sector do ambiente, garantiu que medidas estão a ser tomadas para evitar a concentração de produtos químicos no território nacional. «Estamos a criar condições jurídicas para que as próximas importações sejam feitas de forma adequada para que o país não venha a ter mais grandes quantidades de produtos estragados ou obsoletos», frisou.

Abel Veiga