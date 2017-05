Aviação: Bandeira São-tomense pirateada no Sudão do Sul e na República Centro Africana

O Instituto Nacional de Aviação Civil, denunciou a utilização da bandeira são-tomense em aeronaves, que circulam pelo mundo, principalmente em zonas de conflito. Eneias Santos, Presidente do INAC, denunciou a apreensão no Sudão do Sul de duas aeronaves, que operavam naquele país com certificação falsa de São Tomé e Príncipe. A Mesma situação ocorreu com uma outra aeronave que foi apreendida na República Centro Africana.

Na guerra civil que ceifa vidas humanas no Sudão do Sul, duas aeronaves operavam no cenário de guerra, ostentando matrícula de São Tomé e Príncipe. O Presidente do Conselho de Administração do INAC, denunciou a situação. «Recebemos informações de que havia aviões com a nossa matrícula a fazerem operações no Sudão do Sul. Contactos com uma entidade no Sudão do sul, deu resultados. Uma séria de acções foram desencadeadas, e ultimamente confirmamos ao Sudão do Sul, que efectivamente havia alguém a querer passar-se por nós(INAC)», afirmou, Eneias Santos.

O Instituto Nacional de Aviação Civil, é a única instituição que tem competência para atribuir matrícula nacional as aeronaves. No passado, a bandeira de São Tomé e Príncipe, deu asas a várias aeronaves que circulavam pelo mundo, e muitas delas realizando operações suspeitas.

Medidas foram tomadas internamente para por fim a situação e segundo Eneias Santos, actualmente apenas 2 aeronaves ostentam matrícula nacional e ambas operam no país, assegurando a ligação aérea entre as duas ilhas. «As últimas informações que temos é que os dois aviões continuam no aeroporto do Sudão do Sul. Por conselho da ICAO, elaboramos um documento que deixa claro para todo sistema de aviação internacional que apenas existem 2 aeronaves com matrícula são-tomense, e que qualquer outra aeronave que for apanha com matrícula nacional estaria ilegal», alertou o chefe do INAC.

O caso no Sudão do Sul, é mais recente. Antes o Instituto Nacional de Aviação Civil, tinha sido informado sobre a presença na República Centro Africana de uma aeronave com bandeira são-tomense. «Antes tivemos um caso na República Centro Africana, em que estava uma aeronave a operar com bandeira nacional, foi uma equipa técnica nacional incluindo jurista que elaborou processo. O avião continua no solo na república centro africana e a tripulação foi detida e julgada. Ficou confirmado que estavam a utilizar documentos falsos», concluiu.

O INAC garante que está apostado em proteger e a dar credibilidade a imagem do país no domínio da aviação. Segundo Eneias Santos, a Organização Internacional da Aviação Civil também foi posto em alerta, para detectar e apreender qualquer outra aeronave que circula pelo mundo com bandeira de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga