“FORRA FINA” nasceu para enaltecer mulheres são-tomenses

Forra Fina é o nome da mais recente revista nas bancas são-tomense. Taiye Rita, é a promotora da iniciativa que pretende, constituir uma plataforma de promoção das mulheres de São Tomé e Príncipe. « O que pretendemos com a revista Forra Fina, é ser uma plataforma de empoderamento da mulher são-tomense. A revista é uma comunicação intemporal, mesmo que passe o tempo, ela chega as pessoas», explicou Taiye Rita.

Lançada no último fim-de-semana, a revista destaca questões ligadas a saúde, a beleza, turismo e outros aspectos tendo sempre a mulher são-tomense no centro das atenções. «Ser Forra Fina é ser são-tomense e uma são-tomense que evoluiu com o tempo, que acompanha o mundo de hoje, preocupa-se com o seu bem-estar físico, com o que veste, etc», sublinhou.

A revista pretende promover aquilo que São Tomé e Príncipe e os são-tomenses têm de melhor para dar ao mundo.

As mulheres são a maioria da população são-tomense, no entanto é o grupo social onde a pobreza domina.

