Ramadão em STP

Associação Islâmica de São Tomé e Príncipe, está reunida na celebração do Ramadão, o quarto pilar do islão. El Haj Muamed Lima, é o líder da Associação Islâmica no país, e garantiu que o islamismo está a crescer no arquipélago.

No ano 1986, Paixão Lima(na foto) como é mais conhecido na sociedade são-tomense era o único muçulmano no país. Segundo ele, a abertura do regime democrático em 1991, permitiu liberdade de culto, e então a Associação Islâmica nasceu no país. «Tínhamos dificuldades anteriormente porque não era permitido, mas com a mudança do regime permitiu-nos ter maior liberdade de culto, e estamos a seguir», afirmou.

Seguir sob orientação de Alá, na conquista de um país onde o islamismo era desconhecido. Parceiros internacionais, participam na execução do plano de expansão da fé islâmica em São Tomé e Príncipe. «Nós encontramos apoio externo através da Arábia Saudita, Líbia e outros países. Temos dois estudantes na Arábia Saudita, Um já fez teologia e outro está a fazer a Xaria que é a jurisprudência islâmica, e temos mais um na universidade. Quer dizer que estamos a cooperar com a Arábia Saudita», frisou El HaJ Muamed Lima.

O líder garante que a violência não é doutrina do islão. Paz e amor, são valores de uma religião em ascensão no país. «Nós os muçulmanos temos que ter amor ao próximo», pontuou.

Cheik wilton das Neves, é teólogo islamista e tem dirigido os cultos do Ramadão na mesquita de Água Bobô. Questionado pelo Téla Nón sobre, a criação de um Estado Islâmico, que tem provocado tanta guerra e sofrimento no mundo, o Cheik, disse que «Não existe Estado nem existe Islâmico». Mais ainda, considerou que os que apregoam tal ideologia «nem são islâmicos».

No entanto defendeu que o mundo tem que mudar. «Fala-se muito de igualdade, mas eu vejo que o mundo precisa muito mais de justiça do que igualdade. O mundo não é igual, mas deve ser justo», concluiu.

Na Mesquita de Água Bobô, os muçulmanos de São Tomé e Príncipe, já cumpriram a primeira semana de sacrifício e jejum, no quadro do Ramadão, que demora 1 mês.

Abel Veiga