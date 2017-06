Fim da greve na Justiça

Os funcionários dos tribunais e do ministério público levantaram a greve que durou 3 meses. A assinatura do memorandum de entendimento entre o sindicato dos funcionários e o Governo abriu caminho para o fim da greve.

O memorandum de entendimento gerou consenso no que concerne a satisfação das reivindicações dos funcionários judiciais.

O sistema de justiça retomou as suas actividades, com garantias de que a melhoria das condições de trabalho será materializada a médio prazo, e a reivindicação para rectificação dos salários será concretizada a longo prazo. «As questões atinentes a melhoria das condições de serviço, serão resolvidas a curto prazo, aliás algumas já estão em materialização. Aquelas relacionadas com o pagamento dos vencimentos, será a médio prazo, tendo em conta a conjuntura que o país atravessa, ou seja, a partir de 2018», explicou Leonardo Gomes, porta-voz do sindicato.

O compromisso entre o governo e o sindicato indica que ao melhoria dos salários entrará em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2018.

O sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, está sim desbloqueado.

Abel Veiga