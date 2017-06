Incêndio e Roubo  : Suspeito deixou São Tomé no voo da TAP

Em Março passado, o Téla Nón contou a história de roubo e incêndio ocorrida numa parcela de terra na comunidade agrícola de Vista Alegre, centro da ilha de São Tomé.

Numa madrugada, o proprietário da parcela de terra de 1,5 hectare, perdeu a residência construída na roça, que foi devorada por um incêndio suspeito. No entanto antes do incêndio conseguiu capturar parte dos produtos que foram roubados na sua parcela. O autor do roubo tinha-lhe ameaçado de que coisa grave lhe iria acontecer.

O autor do roubo na parcela, acabou também por ser o principal suspeito do incêndio da sua residência.

Segundo Onofre dos Ramos a investigação da PIC, permitiu identificar o cidadão Carlos Botelho, por sinal o mesmo homem que havia roubado na sua parcela de terra como o suspeito do incêndio.

Só que na noite de terça-feira 13 de junho, Carlos Botelho, viajou no voo da TAP, para destino incerto. Onofre Ramos, disse ao Téla Nón, que deslocou-se ao aeroporto internacional na noite de terça – feira e comprou que o suspeito do incêndio a sua residência, se encontrava na sala de embarque.

Contactou a Polícia de Investigação Criminal, que o fez saber que «o processo do crime já tinha sido encaminhado para o Ministério Público», afirmou em declarações ao Téla Nón,

Acrescentou que «segundo o agente com quem falei, a PIC não pode fazer mais nada uma vez que o processo está no Ministério Público. Contactei o Ministério Público e disseram-me que já era tarde e que nada mais poderia ser feito, para impedir a viagem do suspeito», explicou.

Assim termina a história do roubo e incêndio na parcela de terra de Onofre dos Ramos, ocorrida em Março passado.

Note-se que em São Tomé e Príncipe, é comum as pessoas indiciadas pela justiça na prática de crimes, abandonarem o país sem que as autoridades, ajam a tempo para evitar a fuga.

Abel Veiga