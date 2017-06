Greve paralisa Embaixada do Gabão em STP

A embaixada do Gabão em São Tomé e Príncipe, foi encerrada na manhã de quinta – feira. Os funcionários que decidiram entrar em greve e por um período de 15 dias reclamam pelo cumprimento do acordo de entendimento assinado no ano 2011.

6 anos após a primeira paralisação geral da embaixada do Gabão os funcionários decidiram assim regressar a luta, para forçar a implementação do acordo.

Melhoria das condições de trabalho e dos salários, são as principais reivindicações, que desde 2011 aguardam pela implementação.

José Carlos porta-voz dos funcionários em greve, garantiu que não há serviços mínimos. Os cidadãos nacionais e estrangeiros que desejam viajar para Libreville-Gabão estão assim privados de obter o visto de entrada no Gabão.

Segundo os funcionários o ministério dos negócios estrangeiros de São Tomé e Príncipe, já se disponibilizou para albergar a primeira ronda negocial entre os funcionários e o primeiro secretário da embaixada do Gabão, como forma de forjar consenso e evitar o prolongamento da greve.

Abel Veiga