Denúncia: Ministro Daio quis espetar duas bofetadas numa funcionária do seu Ministério

Noemy Medina, mestre em gestão de recursos humanos e licenciada em gestão de empresas, foi convidada pelo Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação Olinto Daio, para compor a equipa técnica do seu Ministério, tendo sido nomeada responsável da casa dos Professores. Foi enquadrada como quadro superior na Direcção Geral de Administração Escolar.

Ela diz ser o alvo da acção violenta programada pelo Ministro Olinto Daio(na foto acima). Tudo aconteceu no dia 3 de Abril passado, uma segunda-feira. Como habitualmente por volta das 8 horas e 30 minutos de cada segunda – feira, os quadros da Direcção Geral de Administração Escolar, reúnem-se com a Directora para acertos do trabalho.

Segundo Noemy Medina(na foto), naquela manhã do mês de Abril, os funcionários reunidos na sala de reunião foram surpreendidos pela presença do ministro Olinto Daio. Segundo Noemy Medina, o ministro disse aos presentes que dentre eles havia uma funcionária que tem falado mal da sua pessoa. Logo de seguida apontou o dedo. «Estou a falar de voê Noemy. Tenho uma gravação das conversas tuas, e se eu colocar esta gravação para ouvirem, logo de seguida espeto-te duas bofetadas», relatou Noemy citando o ministro Olinto Daio.

Furioso, o Ministro quis realizar o seu propósito, mas segundo a mulher indefesa, a intervenção de um colega seu que estava na sala, evitou que Olinto Daio assenta-se as mãos no seu rosto.

O leitor deve ouvir de viva voz a denúncia da mulher atacada pelo ministro Olinto Daio.

Pelo que o Téla Nòn apurou a fúria agressiva do ministro contra a funcionária do ministério, tem a ver com o facto de ela defender muito a sua liberdade de expressão e de opinião. Enquanto técnica em recursos humanos, Noemy Medina, expressa livremente as suas opiniões sobre as situações anómalas que ocorrem no país em termos de contratações públicas e outros aspectos. Disse, que faz isso tanto em conversas privadas como nas redes sociais.

Para além de ser quadro superior do ministério da educação, Noemy, é também professora na Universidade Lusíadas de São Tomé. Uma instituição privada de ensino superior. E numa das aulas sobre gestão de recursos humanos, deu exemplos aos alunos sobre os processos que considera incorrectos no sistema de contratação e selecção dos recursos humanos na administração pública são-tomense.

Considerou – se livre para exprimir factos anómalos da realidade são-tomense, em matéria de gestão dos recursos humanos, e que os seus alunos devem rejeitar quando amanhã estiverem no exercício da profissão. No entanto a professora, não sabia que a “bufaria” foi instalada em todos os sectores da República e é alimentada pela estrutura do poder. Pois, enquanto dava a aula, todas as suas declarações estavam a ser gravadas.

Confira a denúncia em viva voz –

A fúria do ministro por causa das críticas de Noemy Medina ao sistema instalado, gerou ameaças. As duas bofetadas não aconteceram no dia 3 de Abril, mas a vingança cumpriu-se no dia 26 de Abril. Noemy Medina, recebeu um despacho do Ministério da Educação, Cultura Ciência e Comunicação, assinado pela directora Administrativa e Financeira, anunciando a “Denúncia de Contrato de Prestação de Serviço”.

documentos scaniado 10001

Antes do despacho, o Ministro foi a Direcção Geral de Administração Escolar para pedir desculpas pelo seu acto tresloucado. Pediu desculpas a todos os quadros do ministério da educação que estavam na sala de reunião no dia 3 de Abril, menos a vítima Noemy.

Certifique-se na denúncia em viva voz –

Mulher e mãe de uma filha de 3 anos, sentiu o peso da injustiça e pediu ajuda. No dia 2 de Maio bateu as portas do Gabinete do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, onde entregou uma carta -exposição, solicitando a intervenção do Chefe do Governo. Até hoje não teve qualquer resposta de Patrice Trovoada.

Ainda crente que vive num Estado de Direito, recorreu ao Parlamento, onde no dia 7 de Junho entregou uma petição, relatando toda a história e pedindo que os representantes do povo, defendessem os direitos de uma cidadã injustiçada pelo abuso de poder. Uma cópia da petição foi entregue a mesa da Assembleia Nacional e outras três cópias foram entregues a cada líder parlamentar.

Para o seu espanto, algumas horas depois de ter depositado a petição no Parlamento, a Directora Geral da Administração Escolar, convoca uma reunião, e o assunto em debate foi a petição que a cidadã depositou no parlamento. Pois, a Directora Geral de Administração Escolar, já tinha na sua posse uma cópia da petição. Noemy percebeu que a “bufaria” é dona da República.

Oiça as declarações ao vivo -

Com muita determinação enfrentou a reunião de inquisição convocada pela Directora Geral de Administração Escolar, por causa do exercício de um direito de cidadania. Rebateu a inquisição do Ministério da Educação. Tem sido marginalizada no trabalho, mas manteve-se firme, sem vacilar, no combate contra a “bufaria” e o abuso de poder.

Confira -

No meio da injustiça, perseguição, bufaria, e vingança a funcionária continua a trabalhar no Ministério da Educação até 31 de Julho. Altura em que segundo o despacho do Ministério, deverá ir para o olho da rua.

Noemy garante que vai recorrer aos Tribunais, porque a denúncia do contrato de trabalho feita pelo Ministério da Educação, é ilegal. Afinal de Contas, não caiu do céu para dentro do Ministério de Olinto Daio. Foi o próprio ministro que reconhecendo a sua competência profissional a convidou para integrar a sua equipa de trabalho.

Confira isso nas declarações ao vivo –

A história de Noemy Medina, no ministério da educação, cultura e ciência de São Tomé e Príncipe, mais concretamente a tentativa de agressão pelo próprio ministro de tutela, prova que a violência doméstica em ascensão no país, tem futuro garantido.

Para já as bofetadas anunciadas pelo ministro estão penduradas, quiçá, a espera da melhor oportunidade.

Mas a nível sociocultural, os habitantes de São Tomé e Príncipe, reagem de forma diferente ao estalo de duas bofetadas.

Alguns grupos sociais recebem-nas e depois agem com base nas forças sobrenaturais para que o agressor receba a recompensa. Mas, há outros grupos sociais, para os quais bofetadas dadas, ou simplesmente ameaçadas, implicam a perda da honra.

Por isso mesmo, defendem com honra que o troco por bofetadas dadas, tem que ser uma “boca de faca”- uma facada. Ou seja, para alguns grupos sociais de São Tomé e Príncipe, dar bofetadas, ainda mais a uma mulher indefesa, pode ter como resposta o abate do agressor e no momento.

São Tomé e Príncipe parece estar sob ameaça da lei da selva.

Abel Veiga