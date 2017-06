Príncipe acolhe IV Congresso de Educação Ambiental da CPLP + Galiza

Há cerca de 1 ano que o Governo da Região Autónoma do Príncipe, em parceria com o Governo Central, está a preparar a realização do primeiro grande evento internacional, na cidade de Santo António.

Trata-se do IV Congresso de Educação Ambiental da CPLP + Galiza. Segundo O Presidente do Governo Regional do Príncipe, 150 delegados oriundos do espaço de língua portuguesa e não só, já confirmaram a sua presença no evento.

Os preparativos que contam com o apoio da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, dão atenção especial as condições logísticas para o momento histórico que a ilha do Príncipe, vai viver de 16 a 20 de Julho.

Desenvolvimento do Turismo Sustentável é uma emanação das Nações Unidas para o mundo no ano 2017.

A ilha do Príncipe, diz que encara a realização do IV Congresso de Educação Ambiental entre os países da Comunidade de Língua Portuguesa mais Galiza de Espanha no seu território, como mais uma oportunidade para afirmar a sua política de valorização do ambiente como factor para o desenvolvimento. «Olhando para a parte da medicina tradicional, onde vamos buscar todo o saber das características medicinais que a nossa flora transporta, fez-nos ver para este evento de uma forma muito responsável, e comprometer-nos bastante com este congresso», referiu o Presidente do Governo do Príncipe.

A secretária de Estado do Ambiente de Portugal, é uma das personalidades internacionais que já tem presença marcada no grande evento internacional, o primeiro que ocorrerá no território da ilha do Príncipe.

Segundo José Cassandra, as dificuldades logísticas, sobretudo a nível de transporte, estão a ser equacionadas em parceria com o Governo Central. O Catamaran “Andala” o último sobrevivente da frota da economia azul, poderia jogar papel determinante no transporte de pessoas entre as duas ilhas, mas está avariado. O outro baptizado por Pixi N´dala está reduzido a pedacinhos na Baía da cidade de Neves.

Mesmo assim José Cassandra, garantiu que tudo será feito pelo Governo Central, para que o IV Congresso de Educação Ambiental da CPLP + Galiza, seja um sucesso.

Abel Veiga