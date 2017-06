Príncipe premiado internacionalmente por boas práticas ambientais

A ilha do Príncipe, foi premiada pelo seu compromisso na preservação da natureza. Foi galardoado nas grandes Canárias com o terceiro prémio internacional Aloe, pela primeira vez atribuído a um país estrangeiro.

José Cassandra, Presidente do Governo da Região do Príncipe que recebeu o prémio, considera que fica reforçado o compromisso da ilha na defesa e protecção do ambiente.

Príncipe é património mundial da Biosfera pela UNESCO, e há mais de 10 anos, que o Governo regional e a população, escolheram a protecção da natureza exuberante da ilha como caminho para conquistar um futuro sustentado e saudável.

Um compromisso com provas dadas e que mereceu o prémio internacional ALOE. «Temos vindo a trabalhar bastante nas boas práticas da conservação ambiental, protegendo a nossa biodiversidade, a nossa floresta e a nossa fauna», declarou.

A política definida pelo governo regional e abraçada pelas populações da ilha, consiste em proteger Príncipe de qualquer tipo de contaminação poluente ou que ponha em causa o ecossistema da ilha. «Trabalhando numa perspectiva do programa que temos no Príncipe, de plástico zero. E foi na base deste programa que o Príncipe ganhou este prémio. É difícil mais acho que é possível São Tomé e Príncipe enveredar-se por este caminho», frisou, José Cassandra.

O compromisso com a natureza, é geral. Até as crianças estão envolvidas. Elas são também actoras activas na preservação do ambiente. «Partilhar este prémio que não é só do Príncipe, mas sim de São Tomé e Príncipe, particularmente para as crianças do Príncipe que tiveram uma grande contribuição neste prémio», precisou. .

Ilha do Príncipe, que conserva plantas e animais em vias de extinção, está no centro das atenções do mundo.

Abel Veiga