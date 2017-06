Mais um navio desaparece na ligação entre São Tomé e Príncipe

O navio Santo António, que zarpou do cais de São Tomé na última segunda feira rumo a ilha do Príncipe, está desaparecido. A embarcação que transportava cerca de 87 toneladas de carga diversa, com destaque para bidões de combustíveis, deveria atracar no cais da ilha do Príncipe as 14 horas de terça – feira.

Segundo a Guarda Costeira, até esta quinta – feira o momento o navio Santo António, não chegou ao destino.

O Capitão de Mar e Guerra Idalécio João, que comanda a guarda costeira, explicou que as autoridades nacionais recorreram ao serviço de um helicóptero que se encontra no país em missão de pesquisa petrolífera, para realizar operações de busca na zona económica exclusiva nacional, mas até agora não viu qualquer sinal do navio Santo António. Ainda esta tarde de quinta-feira, o referido helicóptero, realiza operações de busca, assegurou o Capitão-de-mar-e-guerra.

O comandante da guarda costeira, disse ao Téla Nón, que para além do helicóptero, as unidades de busca e salvamento da guarda costeira estão activas tanto no Príncipe como em São Tomé. Por outro lado, avançou que um SOS foi lançado aos países vizinhos que também estão a cooperar com as autoridades são-tomenses, nomeadamente os Camarões, que tem uma embarcação a patrulhar a região em busca do navio Santo António.

No entanto, informações que chegaram a instantes a Redacção do Téla Nón, indicam que uma outra embarcação, de nome Jaques Charles, que também assegura o transporte de mercadorias e passageiros entre as duas ilhas, terá avistado no mar botijas de gasóleo e mercadorias a flutuarem, enquanto fazia a ligação na quarta – feira, entre as duas ilhas.

Abel Veiga