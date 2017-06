II Gala “Arte Solidária” a favor dos são-tomenses de junta médica em Portugal

Goretti promotora da primeira Gala de solidariedade para com os são-tomenses que por razões de saúde se encontram em Portugal em tratamento médico, anunciou para o Téla Nón a realização da II Gala Arte Solidária no dia 1 de Julho em Lisboa – Portugal. «Será no sábado, dia 1 de Julho, às 18h00, novamente na Casa do Alentejo, no Rossio em Lisboa. O valor do ingresso está fixado em 15 €», explicou.

A primeira Gala foi um sucesso que deve repetir em 2017. «Passado um ano sobre o sucesso que em conjunto conseguimos alcançar com a realização da Gala inaugural da Campanha pelos doentes santomenses de Junta médica, avizinha-se a II Gala no mesmo âmbito», acrescentou Goretti Pina.

Segundo a estilista e poetisa são-tomense, a estrutura do evento é a mesma, mudando apenas os artistas. «Desta vez teremos na Música Ninho Anguené, Sum Alvarinho (ainda por confirmar) e Marta Dias mais os instrumentistas que os acompanharão. Na Moda e Artes Plásticas estarão a Tiamo Veloso e o Estanislau Neto. Na poesia a Ana Amorim, a Rosa Calado, a Elsa de Noronha e a Maria Pereira», detalhou.

Uma Gala organizada pelos artistas são-tomenses radicados em Portugal, e que é apadrinhada por um actor e uma cantora. «Continuamos a contar com o actor Ângelo Torres como Padrinho, e como Madrinha temos a cantora Marta Dias. A apresentação da Gala será feita por Abigail Tiny Cosme e por Ângelo Torres», frisou.

A embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, apoia a iniciativa.

«Venho então solicitar a sua preciosa colaboração no sentido de publicitar a Gala, certa de que desse modo poderemos alcançar resultados semelhantes aos da Gala inaugural. Da mesma, a receita representou um contributo com algum significado na procura de solução para a situação dos nossos doentes».

