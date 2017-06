TC praticamente só tem trabalho nos anos eleitorais

Em São Tomé e Príncipe, a instalação do Tribunal de Constitucional Independente é prioridade máxima do Governo.

No entanto o balanço das actividades dos Tribunais apresentado ao público na última sexta feira, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na cerimónia de abertura do novo ano judicial, mostra que em São Tomé e Príncipe, em 3 anos o Tribunal Constitucional recebe em média apenas 10 processos. Só nos anos eleitorais, é que a demanda de solicitações aos juízes do Tribunal Constitucional, chega a atingir pouco mais de uma dezena de processos.

«Em 2012, tivemos 4 processos

Em 2013, tivemos 1 processo;

Em 2014 tivemos na eleição legislativa 22 processos;

Em 2015, tivemos 5 processos

Em 2016, nas eleições presidenciais tivemos 13 processos.

Pode-se facilmente concluir que nos anos eleitorais o Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional, nunca teve mais de 22 processos e nos anos não eleitorais nunca teve mais de 5 processos, ou seja, um processo para cada juiz durante um ano inteiro», explicou o Juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid.

Os dados avançados pelo Supremo Tribunal de Justiça, sobre a produtividade no actual modelo do Tribunal Constitucional que funciona acoplado ao Supremo Tribunal de Justiça, e composto por 5 juízes, sendo 3 do Supremo Tribunal de Justiça, 1 nomeado pelo Presidente da República e 1 eleito pela Assembleia Nacional, suscita reflexão nacional em torno de custos – benefícios, para as finanças públicas.

A proposta de lei aprovada na generalidade pela maioria da ADI na Assembleia Nacional, define que os 5 juízes do futuro Tribunal Constitucional, terão as mesmas regalias dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Salários, viaturas, etc etc.

O futuro Tribunal Constitucional de raiz, deverá ter a sua secretaria e o corpo de funcionários judiciais e assessores para os 5 juízes.

Todos os custos para a instalação do novo Tribunal Constitucional, já foram contabilizados pelo Governo, e inscritos no Orçamento Rectificativo para 2017, que deverá ser aprovado pela Assembleia Nacional nos próximos dias.

A nova estrutura judicial, aumentará as despesas públicas. No entanto resta saber se haverá demanda de trabalho para os funcionários e juízes do futuro Tribunal Constitucional em 2017.

Para 2018 poderá haver algum trabalho, por causa das eleições legislativas previstas para o próximo ano. E depois, se nada mudar, e se mantiver a tendência dos últimos 5 anos, o novo Tribunal Constitucional voltará a ter trabalho, em 2021, quando o povo for chamado as urnas para eleger o novo Presidente da República.

Enquanto isso, o Supremo Tribunal de Justiça, chamou a atenção do Governo para a necessidade urgente da realização de algumas reformas profundas, para que a justiça funcione de forma eficaz e em proveito das populações. «Reestruturação dos serviços, visando a autonomização de um juízo de Família e Menores, outro de Comercial e Trabalho e principalmente um juízo de Execução Cível. No âmbito criminal, gostaríamos que fosse criado, através do dispositivo legal, um tribunal de pequenas instâncias criminais», afirmou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal de Justiça, deixou claro que para a justiça melhorar as despesas públicas terão que aumentar. «Pretendemos requalificar o nosso quadro de pessoal existente e abrir o concurso ainda este ano para enquadramento de pelo menos 6 juízes e em 2018 pelo menos mais oito juízes. Neste preciso momento é clara e notória a grande falta de juízes nos nossos Tribunais quer na Primeira Instância como no Supremo Tribunal de Justiça, o que nos impossibilita concretizar as reformas que pretendemos implementar e que toda a sociedade espera», acrescentou o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Abel Veiga