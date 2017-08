Governo pediu ajuda de Portugal para encontrar o navio desaparecido

O Ministro da Defesa e da Administração Interna, Arlindo Ramos, anunciou que em Outubro próximo um navio hidrográfico de Portugal estará nas águas territoriais são-tomenses para tentar encontrar o navio Santo António dado como desaparecido desde 19 de Junho passado e com 8 tripulantes a bordo.

O navio zarpou de São Tomé na tarde de 19 de Junho, rumo a ilha do Príncipe. Não chegou ao destino e nunca mais foi visto no mar. No entanto, alguns objectos alegadamente transportados pela embarcação foram recuperados no mar próximo da ilha do Príncipe.

Os familiares dos 8 tripulantes vivem uma angústia sem fim e exigiram esclarecimentos por parte do governo. O Ministro da Defesa e da Administração Interna, explicou que o sector da guarda costeira, continua a realizar buscas, e que pedidos de socorro foram enviados a todos os países vizinhos.

Segundo Arlindo Ramos, os dados até agora recolhidos, não permitem dizer se o navio naufragou ou se chegou a um outro destino. Por isso, a versão do desaparecimento é a mais acertada nesta altura.

Com apoio do navio hidrográfico de Portugal que chega a São Tomé em Outubro, será possível rastrear o fundo do mar, para se saber se o navio Santo António foi ou não repousar nas profundezas do mar territorial são-tomense.

Abel Veiga