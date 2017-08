Pressão sobre a Rádio Jubilar – Bispo exprimiu-se em poema 

Dom Manuel António, Bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe já publicou duas obras literárias. Poesia, é o meio que o bispo utiliza para exprimir seus sentimentos, desejos e frustrações.

Algumas horas após ter sido chamado ao Palácio do Governo, por causa da liberdade que a Rádio Jubilar tinha de informar e debater questões nacionais, o Bispo, escreveu um poema na sua página de facebook. O Téla Nón pediu-lhe autorização para reproduzir o poema no jornal. Foi aceite.

Quem sabe, os leitores possam descobrir nos versos e rimas do poema, o que vai na alma do Chefe da Igreja Católica de São Tomé e Príncipe.

“Tenho medo dos vendedores de democracia

que sacrificam no altar da liberdade quem não pensa como eles

Tenho medo dos vendedores da justiça

que acorrentam e esmagam quem não aceita as suas leis

Tenho medo de quem tem medo

que lhe tirem o poder de mandar e acorrentar ideias e sonhos

Tenho medo de quem se vende por trinta moedas

e de quem sacrifica ao Deus dinheiro a sua dignidade de pessoa

Tenho medo de indignados que já foram

e de vozes roucas de gritar palavras que outros lhes ditam

Tenho medo que um dia acordemos amordaçados

e tenhamos de chorar escondidos

a saudade do tempo em que fomos livres!

Bispo Manuel António