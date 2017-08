Carta Aberta a Patrice Trovoada

Senhor primeiro-ministro:

na irrevogável condição de cidadã são-tomense, venho afirmar a minha mais inequívoca indignação com o fim do programa ‘’Resenha da Semana’’ da Rádio Jubilar, Emissora Católica de São Tomé e Príncipe.

A extinção, todos o sabem, teve, em Vossa Excelência, o mentor e o mandante primário.

Há cinco anos que o programa vinha sendo semanalmente apresentado pelo jornalista Waldyner Boa Morte, um profissional íntegro, cujos convites nunca haviam sido regateados por altos dirigentes do actual partido no poder, enquanto opositores. Os rótulos de ‘’agente político’’ e de ‘’agente provocador’’ só saltaram para a praça pública quando o ADI regressou ao governo, trazendo de volta, como principal distintivo, uma implacável repressão da agenda informativa e noticiosa dos órgãos estatais de comunicação social. De canal pluralista e necessário, a Rádio Jubilar e Waldyner Boa Morte transformaram-se em instrumentos da oposição e dos seus ocultos desígnios.

‘Resenha da Semana’’ era, na imprensa são-tomense, o derradeiro espaço aberto ao debate livre e ao livre exercício do contraditório. A sua extinção representa, objectivamente, a total erradicação do pluralismo e da liberdade de opinião nas antenas de difusão em São Tomé e Príncipe, confinando estes fundamentais atributos dos regimes democráticos aos órgãos digitais e às redes sociais. Não há como mascarar ou mitigar a brutalidade do golpe, o seu significado e as suas implicações.

Face a tais constatações, senhor primeiro-ministro, o nível da minha indignação, afigura-se-me directamente proporcional ao tamanho da lesão que Vossa Excelência acaba de inflingir aos, já de si, frágeis tecidos da democracia são-tomense.

Os cidadãos com opiniões independentes ou contrárias, ficaram sem espaço. Os cidadãos que não se predispõem a embarcar na infantilizadora glorificação do ‘’XVI Governo Constitucional liderado por Sua Excelência, o Dr. Patrice Emery Trovoada’’, estão, pura e simplesmente, silenciados.

Exceptuando os debates parlamentares, já tradicionalmente transmitidos em directo, a oposição deixa de ter espaço para esgrimir argumentos e sustentar os seus pontos de vista.

A si, senhor primeiro-ministro, fica reservada, em exclusivo, a prerrogativa das longas ‘’conversas em família’’, em órgãos cujo funcionamento é pago pelos contribuintes.

Com o país a entrar em fase de pré-campanha eleitoral, fica-lhe exclusivamente reservado espaço para, regularmente, apresentar as suas propostas e ideias, em longas prédicas que, uma e outra vez, se assemelham a monólogos.

Deixou de existir a única alternativa à propaganda desenfreada, à demagogia e à acentuada tendência para o culto da personalidade, totalizando uma agenda comunicacional de apoucamento e menorização dos cidadãos.

O aparente catalizador foi a censurada entrevista em que Peter Lopes prometia fundamentar as graves acusações proferidas nas redes sociais contra a sua pessoa, nomeadamente, de ter sido o financiador do golpe militar de 2003 e de ter ordenado o assassinato de Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Óscar Sousa. Porém. Ninguém duvida de que foi o culminar de uma longa campanha de hostilização, intimidação e pressões.

Em vésperas das eleições presidenciais de 2017, Vossa Excelência havia já pressionado e forçado o bispo da Diocese de São Tomé a suspender o mesmo programa, após a divulgação, numa publicação que lhe é afecta, de ácidas diatribes contra Waldyner Boa Morte, contra a Rádio Jubilar, contra o bispo Manuel António Santos e contra o Vaticano.

Não está em causa o legítimo direito à indignação. É indiscutível o direito à defesa da honra. O direito de recorrer a todos os meios disponíveis para salvaguardar o bom nome não é disputável. Contudo, quando se acciona contra um acusador, toda uma barragem de refutações, desmentidos e suposições, a saber, as de insanidade e de estar ao serviço de outrém;

quando os desmentidos e suposições são transmitidos através de canais públicos que disponibilizam, prontamente, o direito de resposta a acusações nunca nas suas antenas veiculadas, ao mesmo tempo que se bloqueia o acesso da outra parte a uma rádio privada, é caso para se concluir que algo não estará bem no Reino da Dinamarca.

Senhor primeiro-ministro:

O povo são-tomense, que, em quarenta anos de independência, nunca antes fora subdividido em ‘’povo pequeno’’ e ‘’povos outros?’’, entregou-lhe a tríade uma maioria-um governo-um presidente, mandatando-o a exercer o magistério da governação com a robusta autoridade emanada da artimética das urnas, tendo sempre presente os princípios democráticos. Ora, no que à comunicação social concerne, pode-se dizer que o seu magistério enveredou por uma inflexível marcha paquidérmica, pulverizando tudo à sua passagem.

A insistência em responder às críticas ao seu egocentrismo na comunicação social, evocando a censura do seu triunfal regresso em 2014, após dois anos de exílio voluntário, apouca e derruba as suas promessas de mudar São Tomé e Príncipe em todas as frentes, fazendo mais e melhor do que os seus antecessores.

Em maior ou menor grau, a governamentalização e as interferências partidárias foram um traço dos órgãos estatais, desde que foi instituído o multipartidarismo em São Tomé e Príncipe. Vossa Excelência pode, porém, reivindicar como feito, o aprimoramento institucionalizado dos mecanismos da censura, do controlo da informação e da notícia, bem como a partidarização dos órgãos, numa escala sem precedentes, em toda a vigência da IIª República.

Nestes três anos, Vossa Excelência continuou, com tenaz afinco, a cultivar o horror ao contraditório e às perguntas imprevisíveis, restaurando uma herança do seu anterior mandato.

Uma das primeiras ‘’acções afirmativas’’, foi acabar com o programa de debates. A equipa organizadora promovera, durante a campanha, uma série de mesas-redondas com todas as forças concorrentes às legislativas e às autárquicas. Em todas, o seu partido, o ADI, fizera-se representar a alto nível.

Foram abolidos os conselhos de redacção.

Nestes três anos, assistiu-se, por inspiração ou expressas ordens suas, à marginalização dos profissionais mais experientes.

Nestes três anos, foi definida e fixada a identidade dos jornalistas que lhe podem dirigir perguntas. São sempre os mesmos.

Definiu-se e fixou-se a identidade dos jornalistas que não podem pôr os pés no Palácio do Governo.

Durante a campanha para as presidenciais, interditou, através dos seus seguranças, a participação do jornalista Abel Veiga numa conferência de imprensa na primatura e impôs o seu banimento das instalações.

Regressou a censura às músicas, uma prática do modelo partido-Estado e da qual já se havia perdido a memória.

Consequencialmente e sem surpresas, assistiu-se, nestes últimos três anos, ao aumento exponencial dos índices de audiência da ‘’Resenha da Semana’’.

O programa impôs-se como reduto do exercício da cidadania e da liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe.

Esse reduto foi, pelas suas pressões, por si, abatido.

Mas se algum benefício imediato colheu da imposta extinção do programa, senhor primeiro-ministro, foi o de se auto-coroar, conclusivamente, como um líder democraticamente eleito, inimigo da imprensa livre.

São Tomé, 21 de Agosto de 2017

A subscritora: Conceição de Deus Lima

BI 24181