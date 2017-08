Nova inspectora judicial advertiu os juízes para novos tempos

Os Tribunais vão implementar um sistema de inspecção de proximidade dos juízes. A nova Inspectora Judicial da magistratura são-tomense Juíza Conselheira Alice Carvalho, avisou aos juízes que doravante trabalho e pontualidade passam a ser a palavra de ordem nos Tribunais. Desta vez o público também vai participar na melhoria da qualidade de justiça, através de livros de reclamações, que vão permitir a denúncia de casos de morosidade processual.

Na última segunda feira quando foi investida como nova inspectora judicial, a magistrada Alice Carvalho, advertiu aos juízes para a nova era que se abre no Palácio da Justiça. «O assunto vai ser sério. Vai ser sério porque cada um de nós aqui nessa sala, temos sido vítimas da morosidade processual. Morosidade processual que muitas vezes provém da nossa lentidão. A justiça para dar resposta aos anseios da comunidade ela tem que ser pronta», referiu a juíza Alice Carvalho.

A morosidade processual deverá ser combatida, com uma inspecção judicial de proximidade, envolvendo o público utente da justiça. «Estamos a pensar em fazer uma inspecção de proximidade. Vamos colocar um livro de reclamações, quem não trabalha toda gente vai saber. Vamos criar um cofre de opiniões», acrescentou.

Os juízes repetentes nos erros, vão ser castigados com a intervenção do Conselho Superior da Magistratura Judicial. «Nós vamos eleger a pontualidade. Nós vamos eleger mais trabalho. O problema aqui não é falta de saber. O problema é dedicarmos mais tempo para trabalhar», pontuou.

Confira na íntegra as declarações de Alice Carvalho no momento de tomada de posse :

A nova inspectora judicial foi investida, na mesma sessão em que o Supremo Tribunal de Justiça, deu posse ao novo Presidente do Conselho de Administração dos Tribunais. Função que passa a ser exercida pelo juiz conselheiro Frederico da Glória. Silvestre Leite, também juiz conselheiro do supremo tribunal de justiça foi eleito como membro do conselho de administração dos Tribunais.

Por outro lado, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, conta doravante com mais um membro. Trata-se da juíza de direito Euridice Pina Dias, que foi investida como membro do órgão de auto-governo da magistratura judicial.

Abel Veiga