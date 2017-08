Centro de Estagio recebe visita “inesperada” do Café Park

Os miúdos do curso de férias do Café Park, no Parque Popular da cidade capital, visitaram esta semana o Centro de Estágio da Federação Santomense de Futebol, numa visita inesperada, mas agradável, sublinhou o Director Técnico da Federação, Juvenal Correia.

Quantas vezes, não fomos surpreendidos em nossas casas por nossos amigos ou mesmo desconhecidos? Muitas! Quem passou por isso esta semana, foi o Juvenal Correia, que logo pela manhã desta quinta-feira, viu-se surpreso em sua segunda casa, Centro de Estágio, com à visita das crianças (com idade entre 3 a 10 anos) que estão a participar no curso de férias, promovido pelo Café Park.

A surpresa foi tanta, que ao princípio faltaram palavras ao Juvenal, que não sabia como lidar com a “irreverência” e “naturalidade” desta multidão, que a partida não tinha grandes ideias do que poderia ser o futebol, a não ser o Benfica, Porto e Sporting.

Ciente desta barreira, Correia convidou-os para a sala da reunião, onde foi feito uma mini palestra, passando o básico das informações e respondendo algumas questões (nãotal como estão espelhadas)como, o surgimento do futebol no arquipélago, a data da institucionalização da federação e do primeiro jogo da selecção nacional.

Logo em seguida os visitantes foram convidados a conhecerem alguns compartimentos do edifício.

Depois da sala da reunião, foram para o gabinete do director (onde ficaram encantados), seguindo para o armazém, onde foi entregue uma bola ao grupo, recebido pelo capitão da equipa, o mais novo, Amílcar Medeiros, cumprindo desta forma promessa feita, o quando da palestra.

O descobrimento pelo edifício continuou, agora com a entrada nos compartimentos dos atletas quando estão em estágio, com os miúdos a subirem, descerem e pulando de alegria. Em seguida espreitaram o WC, o refectório e a cozinha, para a satisfação dos mesmos.

Posto isso, foram convidados pelo anfitrião para fazerem uma foto em família, que servirá de recordação deste momento impar.

Já no final, mesmo em flash, porque já estavam pressionados pelo horário, os mesmos tiveram a oportunidade de visitar o recinto do treino e pisar o sintético, momento vivido pela primeira vez pelo grupo, que prometeu regressar numa outra ocasião.

Em tom de despedida, o dirigente não deixou de tecer os rasgados elogios ao grupo e de manifestar a sua satisfação com a inesperada visita.

“ Estou muito satisfeito com esta visita e espero que venham mais vezes para aqui. E sempre que vier qualquer grupo organizado para aqui, vou ficar muito satisfeito. Gostei muito da forma como colocaram as perguntas e comportaram”.

“Precisamos de começar a educar os mais pequeninos para a noção básica do nosso desporto, com destaque aqui, do futebol”, sublinhou Correia.

Já do lado do centro que promoveu esta digressão ficou apalavra de agradecimento.

Henrie Martins