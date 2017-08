Carta de Rafael Branco

Pela primeira vez desde que existe o jornal Tela Non dou a minha opinião sobre um assunto. Louvo a coragem do Abel Veiga, que por sinal nem sempre foi simpático em relação a minha pessoa, mas é um jornalista cujo profissionalismo respeito. Se me abstive até hoje foi porque, embora reconheça que algumas opiniões assinadas são verdadeiramente interessantes e esclarecedoras, não acredito em debate sério quando as pessoas se escondem no anonimato para insultar, difamar, ofender outras pessoas. Faço-o hoje por uma questão de coerência, de integridade e honestidade intelectual.

Subscrevo a tomada de posição de São Lima. Merece o meu aplauso. Primeiro, porque se há uma crítica fundamentada que faço a este Governo é a sua posição sobre a utilização dos meios de comunicação social para apresentar uma narrativa oficial da realidade do país que não é, não pode ser contrariada, questionada ou simplesmente comentada.

Segundo porque eu sempre defendi na 2ª República a liberdade de expressão e mais do que a liberdade de expressão o direito de exprimir publicamente opiniões sobre os assuntos do país.

Em 2014, enquanto dirigente político, critiquei em directo na TVS o facto dos órgãos de comunicação social estatais não terem dado cobertura a chegada triunfal e mediaticamente bem arquitectada de Patrice Trovoada à São Tomé. Aquilo foi, a todos os títulos um acontecimento de relevância nacional e não devia ter sido ignorado pelos órgãos de comunicação social.

Enquanto Primeiro-Ministro fui acusado na primeira página de um jornal nacional, de estar a preparar um golpe de Estado contra o Presidente da República, Fradique de Menezes. Recorde-se que na altura o Governo tinha uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, o Ministro da Segurança Interna pertencia ao partido MDFM, partido do Presidente Fradique. Não agi contra o jornalista em causa e terei comentado que este era um assunto para ser tratado pela Procuradoria-geral da República. Que eu saiba a Procuradoria nada fez então, ou se fez não tive conhecimento. Tratava-se de uma manobra política e como tal assim foi tratada por mim. Enquanto fui Primeiro-ministro nunca interferi nos órgãos de comunicação social e as minhas entrevistas eram colectivas, abertas a todos os órgãos de comunicação sem discriminação. As entrevistas mais difíceis, mais acutilantes e mais críticas em que estive envolvido foram conduzidas por São Lima.

Se escrevo hoje é, repito por coerência. Eu critico a política de comunicação social deste Governo. O que é lamentável é que muitos intelectuais críticos desta sociedade não tenham tido uma posição pública sobre esta matéria. Não se trata de criticar outras políticas do Governo, sendo elas criticáveis como muito se ouve nos pequenos grupos. Trata-se de defender um direito fundamental que garante a existência e a perenidade de uma democracia. Silêncio nesta matéria, revela muito do que somos, da maneira cínica como nos comportamos, para não dizer cobardia e falta de carácter.

Não sei escrever melhor que a São Lima por isso deixo aqui extractos de um texto de um teórico, Robert Dahal, que durante vários anos e em mais de vinte obras, escreveu sobre a democracia:

Dahal faz a seguinte pergunta: Porque a democracia exige a livre expressão?

Resposta : “Para começar, a liberdade de expressão é um requisito para que os cidadãos realmente participem na vida política. Como poderão eles tornar conhecidos os seus pontos de vista e persuadir seus camaradas e seus representantes a adoptá-los a não ser expressando-se livremente sobre todas as questões relacionadas à conduta do Governo? Se tiverem de levar em conta as ideias de outros, será preciso escutar o que esses outros tenham a dizer. A livre expressão não significa apenas ter direito de ser ouvido, mas também ter o direito de ouvir o que os outros têm para dizer. Para se obter uma compreensão esclarecida de possíveis actos e políticas do Governo, também é preciso a liberdade de expressão. Para adquirir competência cívica, os cidadãos precisam de oportunidades para expressar seus pontos de vistas, aprender uns com os outros, discutir e deliberar, ler, escutar e questionar especialistas, candidatos políticos e pessoas em cujas opiniões confiam – e aprender outras maneiras que dependem da liberdade de expressão. Por fim sem liberdade de expressão, os cidadãos logo perderiam sua capacidade de influenciar o programa de panejamento das decisões do governo.

Cidadãos silenciosos podem ser perfeitos para um governante autoritário, mas seriam desastrosos para uma democracia (meu sublinhado).

Dahal pergunta ainda:

“Porque a democracia exige a existência de fontes alternativas e independentes de informação?”

Resposta: “Como a liberdade de expressão, diversos critérios democráticos exigem que fontes de informação alternativas e relativamente independentes estejam disponíveis para as pessoas. Pense na necessidade de compreensão esclarecida. Como os cidadãos podem adquirir a informação que precisam para entender as questões se o Governo controla todas as fontes importantes de informação? Ou por exemplo, se apenas um grupo goza do monopólio de fornecer a informação? Portanto os cidadãos devem ter acesso a informação que não esteja sob controle do Governo ou que seja dominada por qualquer grupo ou ponto de vista.

Pense ainda sobre participação efectiva e a influência no planeamento público. Como poderiam os cidadãos participar realmente na vida política se toda a informação que pudessem adquirir fosse proporcionada por uma única fonte – governo digamos – ou por exemplo um único partido, uma só facção ou um único interesse”.

Estas são as razões desta minha tomada de posição.

Coragem São e obrigado pela tua verticalidade.

Rafael Branco