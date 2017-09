Música, dança, cor e luz marcaram encerramento do Café Park 2018

Terminou este final de semana com toda “pompa” e “circunstância” a edição embrionária do curso de férias promovido pelo Café Park, no último mês de Agosto.

Foi de forma “arrepiante” e vibrante que as crianças, pais, monitores, convidados e curiosos festejaram no pretérito sábado, o encerramento do curso de férias levado ao cabo pelo Café Park, o seu espaço de lazer, animação e fantasia, na parte traseira do Parque Popular da cidade capital.

Com início às 16h, a cerimónia do encerramento ficou ela marcada pela apresentação de diversas actividades difundidas pelos alunos do curso e alguns grupos convidados, como as Estrelinhas e STP Dance, que animaram à noite, que acabou por ser longa para os mesmos.

Sempre com o olhar bem atento dos presentes, os miúdos foram demostrando um pouco do aprendizado, desde a dança até a apresentação de diálogos em língua espanhola, que foi uma das cadeiras do curso, passando por uma pequena demostração de fitness e de uma canção em espanhol, que acabou por recolher o maior aplauso da noite.

Disputando com as actividades em termo de aplausos, esteve o discurso do encerramento, lido pela responsável do curso, Eurídice Semedo, que começou por dizer que “ agradecemos a Deus por esta oportunidade, poiscada criança em particular, marcou o nosso centro de maneira única e especial. Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam alavanca para alcançamos ojúbilo de chegar ao destino arquitectado”.

Semedo afirmou que procuraram fazer de tudo para proporcionar os melhores momentos aos meninos que estiveram envolvidos no curso.

“Podemos afirmar que procuramos realizar o melhor para os vossos filhos e que não mediremos os esforços para que em 2018, aperfeiçoemos ainda mais os nossos serviços”.

Por último, ficoureiterado o compromisso do Café Park em continuar a trabalhar para merecer a confiança dos encarregados de educação deste e dos outros que não participaram nesta edição.

“Vamos continuar a dedicar para confirmar a escolha que fizeram nesta edição embrionária do curso de férias Café Park, contando desde já convosco para o curso de 2018, onde iremos apresentar mais novidades”.

Postas as palavras, passou-se a entrega dos certificados de participação aos alunos e os monitores, onde os responsáveis que não quiseram perder este momento, foram aplaudindo, a medida que cada um era chamado para receber o seu reconhecimento.

No final, todos os pais comungaram o mesmo sentimento, o da satisfação, manifestando desde já o desejo de inscrever os seus educandos na edição de 2018, onde o Café Park promete apresentar mais novidades.

A vida é feita de momentos que começam e acabam, e assim foi a primeira edição do curso de férias Café Park, para os miúdos com idade entre 03 e os 11 anos, que decorreu de 07 de Agosto a 01 de Setembro.

Henrie Martins.