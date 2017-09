Turquia através da Fundação Maarif entra no sistema de ensino de STP

O governo são-tomense através do ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho, assinou na quarta-feira, acordo com o Director da Fundação turca designada Maarif, para a implantação da entidade turca no sistema de ensino são-tomense.

Um sistema de ensino privado, que abre as portas no dia 2 de Outubro próximo para já a nível do pré-escolar. Hayrettin Bediz Saraçoglu, Director da Fundação Maarif em São Tomé, saudou na sala de reuniões do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o papel desempenhado pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada e pelo governo são-tomense no seu conjunto, para que o ensino turco fosse realidade no país através da Fundação Maarif.

O Director da Fundação que assinou o acordo com o ministro dos negócios estrangeiros, explicou que a fundação não vai implementar um programa autónomo de educação, mas sim vai seguir o programa nacional de educação.

Segundo Hayrettin Bediz Saraçoglu, o ensino da língua turca, será a grande novidade, tendo em conta que os alunos mais destacados, serão mais tarde enviados à Turquia para formação superior.

O processo de ensino da Fundação Maarif, envolve a pré-escolar, ou seja, começa nos jardins-de-infância, e progride até o nível liceal.

Crianças dos 4 a 5 anos, são os primeiros alvos do ensino turco, que assim vai acompanhar todo o processo de formação do futuro homem são-tomense até o nível liceal. Os melhores beneficiarão de uma bolsa de Estudo na Turquia.

Por isso, Hayrettin Bediz Saraçoglu, disse na ocasião que os frutos da assinatura do acordo, serão colhidos dentro de 15 anos.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Urbino Botelho, anunciou todo o apoio do Governo em relação a entrada do ensino turco no país, tendo considerado que abre mais opções de escolha para formação do homem são-tomense e ajuda a fortalecer o sistema de ensino no país.

A Fundação Maarif, é suportada pelo Governo da Turquia, e tem apoio directo do Presidente Recep Erdogan. Está presente em alguns países africanos como Nigéria e Marrocos, e apoia também o sistema de ensino no Afeganistão.

Abel Veiga