Paludismo continua a ser ameaça e a população tem que mudar de atitude

A Ministra da Saúde Maria Trovoada está preocupada. O paludismo é residual em São Tomé e Príncipe graças a campanha de luta contra a doença lançada no ano 2004 e com apoio de Taiwan.

No entanto, a atitude de alguma franja da população em recusar a pulverização das casas, pode segundo a ministra comprometer todos os sucessos até agora alcançados. «Ultimamente temos estado a verificar que está a diminuir o número de pessoas que abrem as portas das suas casas para os agentes pulverizadores, alegando vários motivos. Essas recusas podem trazer resultados maus que coloquem em risco todo o esforço da população e do governo. Este comportamento pode levar ao retrocesso dos nossos bons resultados», declarou a Ministra.

Maria Trovoada, advertiu a população sobre a necessidade facilitar a pulverização das casas, numa altura em que lançava a décima terceira campanha de pulverização, nos dois distritos mais populosos do país, Água Grande e Mé-Zochi. A cerimónia de lançamento da nova campanha de pulverização das casas, decorreu na fronteira entre os dois distritos, mais concretamente na comunidade de Ganda. «O paludismo ainda constitui uma das principais dificuldades de saúde no país», reforçou a ministra da saúde.

Hamilton Nascimento, Director do Programa Nacional de Luta contra o Paludismo, explicou que a pulverização é a técnica mais eficaz de controlo do paludismo, e que ode conduzir a ilha de São Tomé para a fase de pré-eliminação da doença. Uma fase em que a ilha do Príncipe, já se encontra muito avançada.

Segundo o chefe do programa de luta contra o paludismo, a doença ainda ressurge de forma sazonal e em índices baixos em algumas comunidades da ilha de São Tomé.

Os sucessos conquistados por São Tomé e Príncipe desde o ano 2004, na luta contra o paludismo, são um prémio que não se pode ocultar da cooperação entre o arquipélago e Taiwan.

Abel Veiga