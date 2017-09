“SERVIÇAIS das memórias à identidade” exibição dia 30

O segundo documentário realizado no âmbito do projecto ROÇAS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, criado por Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska, está prestes a estrear.

A apresentação do documentário “SERVIÇAIS das memórias à identidade”, realizado por Nilton Medeiros, está marcada para o próximo dia 30 de Setembro – data de mais um aniversário da nacionalização das roças – e decorrerá às 17h na sede da ACOSP – Associação da Comunidade Santomense em Portugal – situada no Castelo Norte Portas de Benfica, Lisboa.

O filme será apresentado por Albertino Bragança e Natália Umbelina.

No mesmo dia, o documentário será emitido pela TVS – Televisão Santomense.

Através de uma polifonia de vozes, o filme debruça-se sobre a vida dos trabalhadores contratados que vieram para as roças de cacau e café em São Tomé e Príncipe.

Nos finais do século XIX, depois da introdução do café e do cacau, a abolição da escravatura obrigou os colonos portugueses a contratação de mão-de-obra de Angola, Moçambique e Cabo Verde, que abriria caminho para o trabalho forçado. Esses trabalhadores contratados, chamados também de serviçais, viviam separados da população local. As suas vidas limitavam-se ao trabalho árduo nas plantações.

Com a independência do país e a nacionalização das roças em 1975, o novo estado independente concedeu a plena cidadania e direitos iguais a todos os habitantes.

Passados mais de meio século desde a chegada dos últimos serviçais cabo-verdianos, as antigas barreiras coloniais não desapareceram completamente. Muitos ex-serviçais e seus descendentes ainda vivem à margem da sociedade, remetidos ao seu destino nas roças onde tentam encontrar o seu sustento.

Projeto:

Roças de São Tomé e Príncipe do passado ao presente… que futuro?

Concebido por Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska

Título do Documentário:SERVIÇAISdas memórias à identidade

Realização: Nilton Medeiros

Produção: Jerónimo Moniz, Magdalena Bialoborska e Victor Ulisses Avelino Pires

Locução: David João Jochua

Imagem e Montagem: Nilton Medeiros

Assistente de Imagem: Onildo de Guadalupe

Tradução Crioulo: Victor Ulisses Avelino Pires

Música

Filipe Santo

Blue Dot Sessions: album Aeronaut

David Szesztay: album Cinematic

Rocco Granata: album Works

Blue Dot Sessions: album Algea Fields

Blue Dot Sessions: album Bayou Birds

Blue Dot Sessions: album Crab Shack

Borrtex: album Courage and album Creation

All the albums available under Public License in Freemusicarchive.org

Duração

52 min

Setembro, 2017

Apoio

CST – Companhia Santomense de Telecomunicações | STP Airways | Universidade Lusíada de STP

