Reassentamento da população da Roça Sundy

500 pessoas, representando 6,6% da população total da ilha do Príncipe habitam a roça Sundy. Após 5 anos de espera a população da Roça onde se comprovou a teoria da relatividade, vai ser reassentada.

O projecto de reassentamento será lançado esta quarta – feira na ilha do Príncipe. Desde que foi assinado o acordo de investimento, entre o Governo Regional da ilha do Príncipe e o grupo privado sul-africano HBD, que o reassentamento das 130 famílias da roça Sundy, num total de 500 pessoas, tornou-se numa prioridade para promoção do investimento privado.

O grupo HBD financia o processo de reassentamento, sob uma metodologia participativa, que respeita os direitos humanos e que foi elaborada pela UN – Habitat (organismo das Nações Unidas).

Segundo a UN – Habitat, os 500 habitantes da Sundy vivem nas sanzalas degradadas, construídas em 1920. «A justificativa para o engajamento do UN-Habitat neste reassentamento dá-se pelas condições atuais de moradia da comunidade nas sanzalas. Os edifícios, que contaram com pouca ou inexistente manutenção ao longo dos anos, oferecendo riscos de desabamento do detalhado e reduzidas condições para a instalação de saneamento. Além de ocupação acima do limite máximo recomendado para habitação, a tipologia da senzala não possibilita a expansão e requalificação das unidades residenciais», descreve a UN – Habitat num comunicado enviado a redacção do Téla Nón.

A metodologia participativa para o reassentamento da população de Sundy, já permitiu a criação de um Comité Comunitário designado “ Terra Prometida”. O Comité composto por 12 elementos, conta com a participação, de jovens, mulheres, idosos, e deficientes físicos, todos moradores da roça Sundy. «O Comité Comunitário – Terra Prometida, também selecionou membros da comunidade Sundy interessados para participar de um ateliê sobre soluções de infraestrutura focado no abastecimento de água e estradas para o reassentamento nos últimos dias 14 e 15 de Setembro junto a representantes do governo e da HBD», explica a UN – Habitat.

Um projecto de reassentamento inovador, e pretende proteger o ecossietma da ilha do Príncipe. «A ilha do Príncipe é um ecossistema único e frágil, por isso a sustentabilidade no uso de recursos é essencial para que o projeto esteja em harmonia com o ambiente», pontua a UN – Habitat.

O comité comunitário joga um papel determinante em todo o processo, que inclui a capacitação dos habitantes «para algumas funções profissionais relativas ao projeto, como construção e carpintaria por meio de treinamentos», explica a UN-Habitat.

O governo Regional do Príncipe e os representantes do Grupo HBD, juntam-se a população da Roça Sundy esta quarta – feira para o lançamento do projecto de reassentamento dos 500 habitantes da roça.

