Guardas florestais mais preparados para controlar o ecossistema do Príncipe

Guardas florestais, líderes comunitários e agricultores da ilha do Príncipe, foram capacitados para melhor protegerem o ecossistema da região autónoma.

Os formandos absorveram conhecimentos sobre a importância das florestas como sustentáculo de todo o ecossistema da ilha.

Conhecimentos que vão permitir uma gestão integrada e sustentada dos recursos naturais no Príncipe.

Príncipe é reserva mundial da biosfera. A protecção do ambiente, constitui política central do Governo Regional. No Príncipe não é permitido o abate indiscriminado de árvores, nem tão pouco a caça anárquica de animais.

A capacitação dos guardas florestais, foi promovida pelo projecto de energias, financiado pelo Fundo Mundial para o Ambiente numa parceria com o PNUD.

Abel Veiga