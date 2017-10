Comunicado de imprensa

Começou a colocação do cabo submarino ACE entre São Tomé e Príncipe e a Africa do Sul

São Tome, 3 de Outubro de 2017

Foi lançada na Praia Melão a amarração do troço do cabo submarino ACE que ligará São Tomé e Príncipe à Africa do Sul.

Este troço corresponde ao quarto segmento do cabo de fibra ótica que provem de França e interliga 18 países entre a Europa e a Africa ao longo das suas costas ocidentais até São Tomé e Príncipe. Os três primeiros segmentos têm 11.800 Km de comprimento e encontram-se em funcionamento desde Dezembro de 2012, enquanto o quarto, com 4.400 km de comprimento, só estará comercialmente disponível a partir do primeiro trimestre de 2019.



Este cabo estará também preparado para interligar Angola, Namíbia e RDC, caso estes países decidam se conectar futuramente. A capacidade de tráfego entre São Tomé e Príncipe e a Africa do Sul será de 600 GB, mas a principal vantagem reside no facto do arquipélago passar a beneficiar de uma rota alternativa de conectividade. Qualquer avaria que ocorra com os segmentos norte do cabo poderá ser colmatada com o direcionamento do tráfego internet, dados e voz para o segmento sul e vice-versa.

São Tomé e Príncipe terá então a possibilidade de assegurar a continuidade do seu tráfego e de oferecer soluções de comunicação de dados mais fiáveis para quaisquer empresas e instituições que operem no continente africano.