Garimpo de gasóleo em cenário de crime ambiental

O bairro Saton nos arredores da capital São Tomé, se transformou num centro de garimpo de gasóleo de origem duvidosa. Todo o manto freático do bairro foi inundado pelo gasóleo. Um riacho que atravessa o local, mudou de cor. A água ficou espessa e com intenso cheiro a gasóleo.

Segundo os populares a poluição do riacho, já dizimou várias espécies de peixe de água doce, vulgarmente conhecidos no país por “charroco”, “papê” camarão, e “cocumba”.

Há dois meses, as mulheres que estavam a lavar roupa e talheres no riacho, deram conta que muito gasóleo descia na água. Os homens e mulheres de Saton e de outros bairros periféricos da capital, descobriram assim uma nova forma de ganhar a vida. Com uma esponja absorvem a grande quantidade de gasóleo que bóia no riacho, e comercializam.

No curso do riacho os homens perceberam que o solo passou a ter uma tonalidade negra. Começaram a escavar a região e muito mais gasóleo começou a jorrar do subsolo. Odair das Neves, residente na Praia Gamboa também está destacado nas margens do riacho que atravessa o bairro Saton. «O que está a acontecer é que enquanto vamos cavando sai gasóleo como se fosse água numa nascente. É um gasóleo natural que não é preciso refinar. Pode-se utilizar no carro ou barco sem problemas», explicou.

Segundo Odair, com o comércio do gasóleo que sai da zona de garimpo já conseguiu resolver muitos problemas da vida e o sustento da família. Dezenas de homens estão no local realizando a mesma actividade, o garimpo do gasóleo. «Sempre há gasóleo. Extraímos 150 litros, as vezes 70, e as vezes 200 litros. É muita gente que extrai o gasóleo cá, isto quer dizer que é muito gasóleo que sai daqui», reforçou Odair das Neves.

Alguns agricultores da região já lançaram sementes de milho ao solo. Dizem que nunca virão coisa igual na vida. O solo está oleoso por causa do gasóleo.

Os garimpeiros, confirmam que está a acontecer u crime ambiental em Saton. «Está perigoso. Perigo para os cacaueiros e outras plantas que estão cá, o pape, e outros peixes também. A coisa está perigosa, já não há rio para lavar roupa. É só gasóleo a surgir», afirmou Odair das Neves.

No local o Téla Nón acompanhou os passos de um menino. Chama-se Fradisson. E aluno da sexta classe. Na manhã de quinta – feira esteve na zona de garimpo do gasóleo. Levou um balde cheio do produto que segundo ele deverá ser comercializado rapidamente. Fradisson andava apressado porque se aproximava das 12 horas, altura em que deverá tomar um banho e seguir para a escoa. De manhã está no garimpo e a tarde na escola.

Todo este cenário de crime ambiental, acontece há menos de 100 metros da Central Térmica de Santo Amaro, a maior do país.

Os populares suspeitam que o gasóleo que está a jorrar no riacho e no solo, têm origem na central térmica. O Téla Nòn procurou ouvir o Director Geral da EMAE que administra a central de Santo Amaro, mas não teve sucesso.

Abel Veiga