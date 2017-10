Ministro do ambiente anuncia mistério no garimpo do gasóleo

O Ministro dos Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Vila Nova garante que o gasóleo que está a destruir o ecossistema nos arredores da capital são-tomense, é de origem desconhecida.

Segundo o Ministro não existe qualquer vazamento de gasóleo na central térmica de Santo Amaro, vizinha da área que foi consumida pelo gasóleo e que está a ser extraída do subsolo e de um pequeno riacho pela população.

As declarações do Ministro dos Recursos Naturais e Ambiente, complica o caso. Tudo porque faz cair por terra as suspeitas dos populares do bairro Saton, segundo as quais o gasóleo que estão a extrair do subsolo e do riacho desde Agosto último, fosse resultado do vazamento da central térmica de Santo Amaro, localizada a poucos metros da área de garimpo.

As declarações do Ministro, reforçam o mistério a volta de um problema ambiental de consequências imprevisíveis, que se vive nos arredores da capital São Tomé. «É claro que o sistema de armazenamento de combustível seria a primeira suspeita, mas pelo que já conseguimos apurar e trabalhar até agora alivia-nos de alguma maneira, porque não se trata realmente do grande reservatório de armazenamento do posto de distribuição de combustíveis», declarou Carlos Vila Nova numa entrevista exclusiva a TVS.

Com o ministério instalado em torno da grande quantidade de gasóleo que inundou vasta área do bairro de Saton, o Téla Nón percorreu o local e registou mais um elemento misterioso.

É que toda a área que se transformou em espaço de garimpo, por causa do gasóleo que jorra do subsolo após pequena escavaçãofeita pelos populares, começa exactamente a partir do limite da Central Térmica de Santo Amaro.

Para melhor compreensão do leitor, a região é atravessada por um pequeno riacho. O riacho nasce provavelmente nas terras do distrito de Lobata ou de Mé-Zochi. Percorrendo o riacho a montante, ou seja, em direcção a Vila de Santo Amaro, não se verifica qualquer presença de gasóleo na água, e o solo circundante ao riacho não tem a cor negra como acontece a jusante, ou seja, a partir da proximidade da Central Térmica em direcção a baía da Praia Lagarto onde o riacho vai desaguar, já na capital São Tomé.

No entanto o gestor da Central Térmica de Santo Amaro, confirmou as declarações do Ministro Carlos Vila Nova, afastando qualquer hipótese do gasóleo que está a ser extraído na área, ter vazado da central térmica. «Temos inspeccionado as tubagens e não vemos nada. O nosso reservatório principal está sob uma estrutura de betão reforçado e não temos nenhum ponto de fuga de gasóleo», precisou o gestor de central térmica.

Um mistério que a população explora e comercializa desde Agosto último. Populares de diversas localidades dos arredores da capital concentram-se no bairro Saton para extrair gasóleo, tanto no subsolo como no pequeno riacho que atravessa a região.

Os populares dizem que já extraíram e venderam várias centenas de litros de gasóleo. E o processo de garimpo prossegue porque o gasóleo continua a jorrar do subsolo.

Para as autoridades governamentais trata-se de um enigma.

Abel Veiga