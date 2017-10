Queixa crime contra ADI e Levy Nazaré

Comunicado

Tendo visto e acompanhado o escândalo dos últimos seis meses, relacionado com a introdução do milho transgénico e/ou hibrido nas ilhas de São-Tomé e Príncipe, cujo protesto e pedido de informações em prol do interesse geral culminou com uma greve de fome de dezanove dias.

Escutada e lida as declarações e as acusações do partido Ação Democrática Independente (ADI), através do seu Secretario Geral o Senhor Levy Nazaré, (vide por exemplo: https://www.facebook.com/417117721989653/videos/444891765878915/) , venho por este meio comunicar o seguinte:

1-Foi interposta uma queixa-crime contra o Partido Ação Democrática Independente (ADI), pessoa coletiva de direito são-tomense e contra o militante e líder da bancada parlamentar do referido partido, Levy Nazaré, por difamação.

2-É importante salientar que, apesar de tudo, acredito na justiça do meu país e quero acreditar que independentemente da condição socioeconómica de cada cidadão a justiça será cega e justa.

3-Definitivamente, serei a ultima a desonrar o meu nome e por conseguinte o dos meus antepassados e a minha linhagem. A dignidade, a integridade e a honestidade ainda fazem parte dos valores que me foram duramente inculcadas e jamais abdicarei destes valores.

4-Não pretendo com este ato arrecadar qualquer benefício financeiro, mas sim proteger o meu bom nome, imagem, dignidade, bem como corrigir e sancionar os difamadores. Qualquer eventual indeminização que sobrevier deste processo, será revertida para associações sem fins lucrativos e de interesse geral.

Lisboa, 14 de Outubro de 2017.

Elsa Maria Garrido de Ceita da Graça do Espírito Santo.