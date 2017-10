“Povo Pequeno” sem acesso a justiça –Ordem dos Advogados suspendeu defesa oficiosa

A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe tem suportado ao longo dos anos e sozinha os custos das defesas oficiosas dos cidadãos mais desfavorecidos do país, o grupo social que o Governo baptizou de “Povo Pequeno”.

Numa conferência de imprensa, a Bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe Célia Posser, manifestou o cansaço da organização dos advogados em relação a falta de entendimento com o Governo em torno do financiamento das defesas oficiosas.

Segundo a bastonária da ordem dos advogados trata-se de uma responsabilidade do Estado são-tomense que no entanto, fugiu da mesma, e deixou todo o peso sobre os ombros da Ordem, que agora decidiu também deixar de custear a defesa dos cidadãos mais desfavorecidos. «Não podemos ser nós com as nossas quotas pagar a defender e a garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos. Decidimos suspender até que consigamos chegar ao entendimento com o Estado nesta matéria», afirmou Célia Posser..

Segundo a bastonária anualmente a Ordem dos Advogados gasta 450 milhões de dobras, equivalentes a 18 mil e 367 euros, para assegurar a defesa oficiosa dos cidadãos são-tomenses.

Desde 2015, que a Ordem dos Advogados, procura entendimento com o Governo sobre a matéria mas sem sucesso. Numa primeira reunião dos advogados ficou decidido que a Ordem iria continuar a pagar as defesas oficiosas, durante 45 dias.

Terminado o prazo, e sem que houvesse reacção do Governo, os órgãos deliberativos da Ordem dos Advogados voltaram a reunir-se e sentenciaram a suspensão da defesa ao “Povo Pequeno”. «Não obstante as diligências que fizemos até neste preciso momento não nos foi dada a verba que nos devem», frisou a bastonária.

A Ordem dos Advogados diz que também precisa realizar seus projectos, e tem sido difícil porque a verba que sustenta a defesa dos cidadãos mais desfavorecidos, é retirada da quota paga pelos advogados.

A suspensão da defesa oficiosa, põe em causa o acesso do povo pequeno à justiça. «O acesso a justiça é um direito constitucional, desde momento que haja um bloqueio uma suspensão fragiliza o Estado de direito democrático. Mas não foi falta de aviso», acrescentou Célia Posser.

Os direitos, liberdades, e garantias dos cidadãos desfavorecidos estão ameaçados. «A maior parte das defesas oficiosas são em matéria penal. Não estou a ver a nível legal, como é que se poderá fazer julgamento da matéria crime sem um defensor oficioso. Mesmo que eventualmente se faça ad´oc é uma situação provisória, não pode ser eterna», concluiu.

Para já os Cidadãos mais desfavorecidos de São Tomé e Príncipe, perderam a possibilidade de serem assistidos por um advogado em sede de julgamento.

Para a bastonária da Ordem dos Advogados, o sistema de justiça continua doente.

O leitor deve ouvir as declarações da Bastonária, e as explicações sobre o estado enfermo do sistema de justiça são-tomense.

Abel Veiga