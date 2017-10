Holanda e STP iniciam estudo para requalificar a marginal 12 de Julho

Uma delegação do ministério dos negócios estrangeiros da Holanda composta por duas pessoas, veio a São Tomé para testemunhar a determinação do Reino dos Países Baixos na execução do projecto.

Uma delegação da empresa que vai trabalhar directamente no projecto também se juntou a cerimónia que decorreu no Ministério das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente.

O entendimento entre o Governo são-tomense e o Reino dos Países Baixos, para a realização dos estudos com vista a requalificação da marginal 12 de Julho, foi celebrado em Dezembro do ano 2016. Na altura as partes anunciaram para 2017 o início dos Estudos.

Na quinta feira 19 de Outubro de 2017, o Ministro Carlos Vila Nova, reuniu-se com as delegações da Holanda para anunciar o início dos Estudos. «Estudos que nos permitirão definir concretamente que projectos vamos executar no âmbito da requalificação da nossa marginal. É nossa intenção alargar o âmbito desse projecto de Pantufo ao Aeroporto de São Tomé», afirmou o ministro.

Segundo o ministro, os estudos serão repartidos em duas fases, cada uma com duração de 4 meses. «Teremos uma fase em que se tomarão em conta aspectos no domínio social no domínio do ambiente, que é o sector transversal em toda esta matéria», pontuou.

Carlos Vila Nova explicou que a segunda fase será de definição em concreto do âmbito do projecto, a sua extensão e a sua composição financeira.

Após os estudos que vão durar oito meses, e a definição do valor financeiro que deverá ser aplicado, os Países Baixos, vão garantir parte do financiamento do projecto de requalificação da marginal 12 de Julho. O Governo São-tomense deverá assegurar a outra parte do financiamento.

A marginal que contorna a capital São Tomé, da Vila de Pantufo ao Aeroporto Internacional, tem uma extensa de cerca de 12 quilómetros.

Abel Veiga