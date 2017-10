Universidade desempregou professora que denunciou Ministro da Educação

Em Junho passado Noemy Medina, mestre em gestão de recursos humanos, e licenciada em gestão de empresas, fez uma denúncia no jornal Téla Nón contra o Ministro da Educação Olinto Daio.

Enquanto funcionária do Ministério da Educação e chefe da casa dos professores, denunciou que foi atacada pelo ministro numa reunião de trabalho. «Estou a falar de você Noemy. Tenho uma gravação das conversas tuas, e se eu colocar esta gravação para ouvirem, logo de seguida espeto-te duas bofetadas».

Segundo Noemy Medina (na foto)só a intervenção de um dos seus colegas evitou que o ministro, cumprisse com a promessa.

Na denúncia feita ao Téla Nòn, relatou que numa das aulas falou da questão da gestão dos recursos humanos no país, e deu exemplos da má gestão que ocorre na administração pública. O exemplo teve a ver com a contratação de pessoal no Banco Central. Uma aluna por sinal mulher do ministro das Finanças Américo Ramos, que conseguiu empregar-se no banco central acabou por sentir-se mal.

As lágrimas da aluna, forçaram a universidade a abrir um inquérito, que depois da auscultação dos alunos foi encerrado. Noemy pediu desculpas a aluna e continuou a leccionar na Universidade Lusíadas.

Consequência da denúncia feita contra o ministro da educação, Noemy foi despedida enquanto quadro do ministério da educação.

Como se não bastasse, diz que agora foi afastada da Universidade Lusíadas de São Tomé, com a justificação de que a reitoria da universidade não gostou da atitude dela em levar o assunto para a Comunicação Social. «Disseram que um dos motivos é que não gostaram do facto de eu ter levado o assunto a comunicação social. Disseram-me também que o assunto está muito fresco e estão a dar tempo para que os alunos esqueçam», afirmou.

A professora diz que não foi sequer avisada pela reitoria da universidade sobre o seu afastamento. «Normalmente a universidade envia uma carta ao professor que vai ser dispensado. Mas não fui avisada e nem recebi nenhuma carta. Mesmo assim mandei um email a Universidade para saber se eu iria leccionar este ano lectivo ou não. Mas não tive nenhuma resposta», frisou.

Teve que se deslocar pessoalmente a Universidade Lusíada para saber da sua situação. «Tendo iniciado o ano lectivo lá fui para manifestar a minha indignação pelo tratamento que me deram. Acho que as pessoas não são objecto, e há 4 anos que eu já leccionava na escola», acrescentou.

Estando na Universidade, reuniu-se com a reitora Fernanda Pontífice e com o Presidente Liberato Moniz. Segundo Noemy, ambos explicaram que a professora perdeu direito de dar aulas por causa da denúncia feita em Junho passado no Téla Nón, «Pelo facto de denunciar esta situação na comunicação social, fiquei lesada pelo ministério da educação que me despediu, e agora a Universidade também me despediu», pontuou.

Segundo Noemy Medina na conversa com os dois responsáveis da Universidade, acusou-os de estarem a agir sob pressão do Governo.

A Universidade é privada, e o pagamento das propinas constitui a principal fonte de receitas da mesma. Segundo Noemy Medina, a propina da maioria dos alunos que frequenta a Universidade Lusíada, é paga pelo Governo.

E o ministro da educação Olinto Daio, é quem selecciona os alunos com bolsa do Estado. Depois o pagamento da propina é feito pelo Ministério das Finanças de Américo Ramos, por sinal o marido da aluna que se sentiu mal na aula por causa do exemplo dado pela professora.

Outro facto importante que pode condicionar a independência da Universidade Privada, em relação ao Governo, é o facto de as instalações onde funciona Universidade Lusíada ser propriedade do Estado.

Mesmo assim, Noemy Medina diz que não paga com a mesma moeda. Neste momento está a acompanhar 3 alunos da Universidade Lusíada que estão na fase conclusiva do curso. «Tenho 3 alunos que estou a acompanhar. Até o final do mês os três alunos têm que concluir a formação, e estou a segui-los. Poderia abandona-los, mas não o faço. Não pago com a mesma moeda», concluiu.

O Téla Nón procurou ouvir a reitoria da Universidade Lusíadas. O jornal foi recebido pela reitora Fernanda Pontífice, que recusou liminarmente tecer qualquer comentário sobre o afastamento da professora Noemy.

