TVS condenado pelo CSI por não permitir que a oposição respondesse ao CHEFE

O Conselho Superior de Imprensa (CSI), analisou os requerimentos apresentados pelos partidos MLSTP e PCD ambos na oposição, que reclamaram o facto da Televisão São-tomense (TVS), ter-lhes recusado o direito de resposta em relação as declarações proferidas pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada, num programa de 50 minutos, produzido pela própria estação televisiva que é sustentada com a contribuição de todos os são-tomenses.

Segundo a deliberação do Conselho Superior de Imprensa com data de 19 de Outubro, a honra e bom nome dos referidos foram ofendidos por Patrice Trovoada com a finalidade única de atingir os mesmos e com referências inveridicas e erróneas.

As alegações feitas pela Direcção da TVS na pessoa do João Ramos, não deixaram o Conselho Superior de Imprensa convicto de que a TVS coarctou aos dois partidos políticos, um dos direitos fundamentais inscritos na lei de imprensa, e que norteiam a política editorial de qualquer órgão de imprensa num Estado de Direito.

«Declarar assistir ao recorrente Partido da Convergência Democrática o exercício de Direito de Resposta na TVS face a entrevista supra, a luz do disposto no número 1 do artigo 53 da Lei de Televisão», refere o Conselho Superior de Imprensa.

Da mesma forma em relação a queixa do partido MLSTP. «Declarar assistir ao recorrente Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o exercício de Direito de Resposta na TVS face a entrevista supra, a luz do disposto no número 1 do artigo 53 da Lei de Televisão»

O passado mostra que as deliberações do Conselho Superior de Imprensa não são acatadas pelos órgãos de comunicação social do Estado.

Desta vez o Conselho Superior de Imprensa pretende, levar a Direcção da TVS as barras do Tribunal, em defesa dos direitos num Estado democrático. Isto caso a direcção da TVS comandada por João Ramos, não acate as decisões do Conselho Superior de Imprensa. «Orientar a TVS no sentido de conceder imediatamente ao recorrente exercício de direito de resposta no próximo programa “50 minutos” ou num espaço equivalente no prazo legal de 20 dias, sob pena de extracção de certidão dos presentes autos e o seu envio para o Ministério Público para uma eventual responsabilização criminal por crime de desobediência qualificada», esclarece o Conselho Superior de Imprensa.

Ainda mais se a TVS de João Ramos, não acatar a decisão do órgão regulador da comunicação social, haverá mais sanção. «No caso do não cumprimento no referido no ponto 1, 2, e 3 da presente deliberação é instaurado um processo de contra ordenação contra a TVS para averiguar uma eventual contravenção punível com uma coima ao abrigo das disposições conjugadas das leis do Conselho Superior de Imprensa e da Televisão», concluiu a deliberação do Conselho Superior de Imprensa.

A deliberação do Conselho Superior de Imprensa foi emitida no dia 19 de Outubro. Até agora os partidos que a TVS recusou o direito de resposta ainda não puderam exercer tal direito apesar da deliberação do Conselho Superior de Imprensa.

Importante também a destacar é o facto da referida deliberação não ter sido divulgada pelos órgãos de comunicação social são-tomenses e estrangeiros.

Por isso o Téla Nón coloca a disposição dos seus leitores, as cópias das deliberações do Conselho Superior de Imprensa sobre a violação da lei de imprensa pela TVS.

Abel Veiga