Estados insulares do Atlântico e do Indico reunidos em São Tomé

São Tomé e Príncipe acolhe a quinta reunião do projecto de implementação de gestão integrada dos recursos hídricos e águas residuais nos Estados Insulares do oceano atlântico e do oceano Índico.

São no total 6 Estados insulares, num evento patrocinado pelas Nações Unidas, para juntos avaliarem os projectos que estão a ser implementados no âmbito da gestão dos recursos hídricos e a problemática da má gestão ou falta de tais recursos a luz das mudanças climáticas.

Através do Fundo Mundial para o Ambiente, desde o ano 2002 que as Nações Unidas, financiam um conjunto de projectos, que visam melhorar a gestão dos recursos hídricos nos 6 Estados insulares. Segundo Zahira Virani representante do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, nos últimos 3 anos as Nações Unidas reforçaram o apoio a tais projectos. «Apoia os respectivos países a mudar vidas nas comunidades com dificuldades de acesso a água, ou que enfrentam o desafio de gestão dos recursos hídricos, ou que sofrem da contaminação da água ou da redução das reservas de água devido a uma gestão insustentável dos recursos hídricos e a acção humana de desmatamento», afirmou.

Carlos Vila Nova Ministro dos Recursos Naturais e Meio Ambiente de São Tomé e Príncipe, participou na abertura da reunião, e destacou o projecto-piloto de gestão da bacia do rio Provaz na região norte da ilha de São Tomé, como um exemplo de sucesso.

São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Comores, Maldivas, Maurícias e Seychelles, são os Estados insulares que debatem na capital São Tomé e durante 3 dias, a melhor gestão dos recursos.

Abel Veiga