Fim do mistério sobre a origem do gasóleo na zona de garimpo

«É claro que o sistema de armazenamento de combustível seria a primeira suspeita, mas pelo que já conseguimos apurar e trabalhar até agora alivia-nos de alguma maneira, porque não se trata realmente do grande reservatório de armazenamento do posto de distribuição de combustíveis», palavras do Ministro dos Recursos Naturais e Meio Ambiente Carlos Vila Nova, no dia 17 de Outubro, nas instalações da Central Térmica de Santo Amaro.

13 dias depois do Ministro dos Recursos Naturais e Meio Ambiente, Carlos Vila Nova, ter manifestado alívio pelo facto do gasóleo que inundou o bairro de Saton transformando-o numa zona de garimpo, não ter vazado da central térmica do contador, o Director Geral da EMAE, veio desmentir o ministro e o coordenador da central térmica.

O Coordenador da Central Térmica, garantiu no mesmo dia e ao lado do ministro que « temos inspeccionado as tubagens e não vemos nada. O nosso reservatório principal está sob uma estrutura de betão reforçado e não temos nenhum ponto de fuga de gasóleo».

Afinal de contas, o gasóleo que destruiu todo o ecossistema daquela região, vazava da central térmica localizada a poucos metros do local. Mário de Sousa, Director Geral da EMAE, em declarações exclusivas a TVS, deu cara e pôs fim ao mistério. «A parte rejeitada vai para o reservatório. Aquilo foi filtrando, é o acumulado do residual durante 7 a 8 anos de trabalho daquela central, que desembocou nesta actividade. Vamos fazer um tanque maior para fazer a reserva», afirmou o Director Geral da EMAE.

Segundo o Director Geral Mário de Sousa, no processo de funcionamento os geradores eliminam parte do combustível.

A central eléctrica de Santo Amaro foi instalada no quadro da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Taiwan, com 5 grupos de geradores. No quadro da política do actual governo com vista a aumentar a produção de energia com base em fontes poluentes ou fóssil, foram instalados mais 3 grupos de geradores no mesmo espaço. «O agravante da situação é que metemos mais uma central ao lado, e aumentou a capacidade residual e com maior velocidade. Por essa razão aquilo tinha que sair de algum lado. E saiu daquele lado. Mas estamos a tomar medidas correctivas para evitar que no futuro isso não aconteça», explicou o responsável máximo da empresa estatal de electricidade.

Desfeito o ministério, resta agora as autoridades são-tomenses, apurarem as responsabilidades em relação ao impacto ambiental provocado por milhares de litros de gasóleo, que inundaram o solo, e a água daquela região tendo dizimado várias espécies de seres vivos nomeadamente peixes de água doce.

Abel Veiga